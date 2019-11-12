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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:19
Re: Ощадбанк
Был слух, что у судьи председателя Апелляционно хозяйственного суда, Харькова, в банке Форум 300млн(по курсу 8!)грн сгорел депозит. Это действительно для них пыль.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:21
greenozon стецькове))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 12 лис, 2019 06:02
в записи есть существенная ошибка,адресс отделения не улица , а проспект . Ну а по сути,в программе должно быть видно на кого оформляется доп.карта к счету . Скорее всего , ее оформили на собственника ,но так как фотографируют собственника с картой разве что в Привате,вот и решили банкиры использовать возможность. Из личного опыта - деньги должны работать,поэтому скрытый субсчет на Мобильных Сбережениях и привязка к контактному мобильному решают проблему мошенничества и нечистоплотного сотрудничества
никому не верю
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:51
sens
Фигтам. Смс-авторизация ничего не решает, погуглите уязвимость SS7. Только аппаратные токены спасут настоящего параноика.
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:04
Re: Ощадбанк
При переводе в ощад24 с карты мий рахунок на карту мой комфорт комиссия есть?
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:31
Ощадбанк
Может для банка это и чушь, но, видимо, те кто согласовывал текст авторассылки, никогда таких смс не получали. Дословно:
Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.
Ни об окончании вклада, ни о переводе на карточку - ни слова.
Абсолютно 100% знакомых, получивших такое сообщение, комментировали его очень нецензурно.[/quote]
DEPOZYT Nxxxxxxx3821 V SUMI 11100.58 USD VYPLACHENO NA VASH KARTKOVYI RAKHUNOK 262025******93.DETALI
Смс получил, деньги на карте, все удобно.
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