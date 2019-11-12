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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:19

Re: Ощадбанк

Был слух, что у судьи председателя Апелляционно хозяйственного суда, Харькова, в банке Форум 300млн(по курсу 8!)грн сгорел депозит. Это действительно для них пыль.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:21

greenozon стецькове)) https://ok.ru/search?st.query=вита%20шрай
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 06:02

  Igneus написав:
  Igneus написав:Не нашел еще в реестре судебных решений актов следственных судей по этому уголовному делу, но судя по тому, что управляющая территориальным отделением государственного банка перевела свыше одного миллиона гривен с пенсионных счетов, которые открыты в основном в ЭТОМ банке, то ошибки быть не должно: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=260949

Нашел таки! Все правильно - он родимый, то есть ощАД:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78243282#
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82354577

Все было бы хорошо у комбинаторов, но пенсионеры оказались из силовых структур.
в записи есть существенная ошибка,адресс отделения не улица , а проспект . Ну а по сути,в программе должно быть видно на кого оформляется доп.карта к счету . Скорее всего , ее оформили на собственника ,но так как фотографируют собственника с картой разве что в Привате,вот и решили банкиры использовать возможность. Из личного опыта - деньги должны работать,поэтому скрытый субсчет на Мобильных Сбережениях и привязка к контактному мобильному решают проблему мошенничества и нечистоплотного сотрудничества
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:51

sens

Фигтам. Смс-авторизация ничего не решает, погуглите уязвимость SS7. Только аппаратные токены спасут настоящего параноика.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:04

Re: Ощадбанк

При переводе в ощад24 с карты мий рахунок на карту мой комфорт комиссия есть?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12

isen Нет комиссии.
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:31

Ощадбанк

acsir написав:
  vadymbanker написав:
clientage написав:[quote="4783742:vadymbanker"]По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.

Ага, в шесть утра приходит шото типа: все средства с вашего вклада успешно сняты.
90% пенсов под 70 лет СМСки не умеют читать, а остальных 10% после такого текстра инфаркт хватает :mrgreen:
Не правда, не пишите чушь. Смс о снятие приходит, только когда вкладчик получил свой вклад в отделение либо заранее отменил автопролонгацию и вклад перешел на карту в день окончания. При автопролонгации смс не приходит, к сожалению. Смс приходит при капитализации процентов, при снятие или пополнение вклада. Снова же при смс-снятие, вкладчик ожидает это смс, так как решил не лонгироаать вклад. Было бы правильно Банку отправлять смс о начисление процентов, при отключенном смс-информ. по карте, так-как при ежемесячной выплате, не понятно есть ли вклад или нет. Не доглядел Банк.

Может для банка это и чушь, но, видимо, те кто согласовывал текст авторассылки, никогда таких смс не получали. Дословно:
Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.
Ни об окончании вклада, ни о переводе на карточку - ни слова.
Абсолютно 100% знакомых, получивших такое сообщение, комментировали его очень нецензурно.[/quote]

DEPOZYT Nxxxxxxx3821 V SUMI 11100.58 USD VYPLACHENO NA VASH KARTKOVYI RAKHUNOK 262025******93.DETALI http://WWW.OSCHADBANK.UA/IB

Смс получил, деньги на карте, все удобно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:51

vadymbanker

В день окончания или на следующий?
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