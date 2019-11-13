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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:54
vadymbanker написав:
Ребята сильно падают ставки по гривне с 19 ноября, столбируйтесь.
Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:57
vadymbanker написав:
Scholar написав:vadymbanker
В день окончания или на следующий?
на следующий
Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30
Aps написав: vadymbanker написав:
Scholar написав:vadymbanker
В день окончания или на следующий?
на следующий
Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно.
Якщо тушкою в відділення Пишки...то віддадуть в день закінчення депо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:51
Квесторе_поверніться написав: Aps написав:
Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно.
Якщо тушкою в відділення Пишки...то віддадуть в день закінчення депо.
То да, но сколько таких обізнаних?
Но в отделение надо топать. Не удобно.
Да и СМС нету еще.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:41
Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
Ребята сильно падают ставки по гривне с 19 ноября, столбируйтесь.
Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
На 0.25%-0.5% в гривне, по всем срокам. Буду уходить, очень мало.
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