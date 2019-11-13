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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:54

  vadymbanker написав:Ребята сильно падают ставки по гривне с 19 ноября, столбируйтесь.

Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:57

  vadymbanker написав:
Scholar написав:vadymbanker

В день окончания или на следующий?
на следующий


Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно. :?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30

  Aps написав:
  vadymbanker написав:
Scholar написав:vadymbanker

В день окончания или на следующий?
на следующий


Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно. :?

Якщо тушкою в відділення Пишки...то віддадуть в день закінчення депо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав: Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно. :?

Якщо тушкою в відділення Пишки...то віддадуть в день закінчення депо.


То да, но сколько таких обізнаних?
Но в отделение надо топать. Не удобно.
Да и СМС нету еще. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:41

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Ребята сильно падают ставки по гривне с 19 ноября, столбируйтесь.

Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
На 0.25%-0.5% в гривне, по всем срокам. Буду уходить, очень мало.
vadymbanker
 
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