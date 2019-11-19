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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1580158115821583>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:54

  vadymbanker написав:Ребята сильно падают ставки по гривне с 19 ноября, столбируйтесь.

Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:57

  vadymbanker написав:
Scholar написав:vadymbanker

В день окончания или на следующий?
на следующий


Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно. :?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30

  Aps написав:
  vadymbanker написав:
Scholar написав:vadymbanker

В день окончания или на следующий?
на следующий


Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно. :?

Якщо тушкою в відділення Пишки...то віддадуть в день закінчення депо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав: Минус день пассивного дохода.
Зато ж СМС прислали. Очень удобно. :?

Якщо тушкою в відділення Пишки...то віддадуть в день закінчення депо.


То да, но сколько таких обізнаних?
Но в отделение надо топать. Не удобно.
Да и СМС нету еще. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:41

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Ребята сильно падают ставки по гривне с 19 ноября, столбируйтесь.

Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
На 0.25%-0.5% в гривне, по всем срокам. Буду уходить, очень мало.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:08

установа показує багатомільярдні збитки.
"За 9 місяців 2019 року витрати державного "Ощадбанку" на зарплати і премії склали 3,2 млрд грн. За аналогічний період минулого року 2,8 млрд грн. Приріст 443 млн або 16%. Операційні витрати збільшилися на 1 млрд до 7 млрд. При цьому активи банку різко скоротилися з 217,7 до 208,1 млрд грн",


З початку 2019 року зарплати і премії в "Ощадбанку" виросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основному, за рахунок винагородження топ-менеджменту.

PS "кобєлізація" "пишно-банкірщини"
:shock:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:12

  vadymbanker написав:На 0.25%-0.5% в гривне, по всем срокам. Буду уходить, очень мало.

А по $\€ що скажете, є сенс лишатись в ощаді?

Куди евакуюєтесь в грн?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:26

Re: Ощадбанк

  KVV написав:Куди евакуюєтесь в грн?

В гривні
до Братків під 19% - рік.
до Комси2 від 18.5% - рік.
Ну і Порохбанку 18% - від року.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:27

Re: Ощадбанк

  KVV написав:А по $\€ що скажете, є сенс лишатись в ощаді?

Сенс є.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:53

Re: Ощадбанк

KVV написав:
  vadymbanker написав:На 0.25%-0.5% в гривне, по всем срокам. Буду уходить, очень мало.

А по $\€ що скажете, є сенс лишатись в ощаді?

Куди евакуюєтесь в грн?
да валюту есть смысл в ощаде держать от $20k, еще доп бонус согласовывают.
Гривну наверное в пумб под 17.5 на год-полтора. У меня сумма большая, по 200 бегать размещать не могу и не хочу.
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