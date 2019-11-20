Квесторе_поверніться Порохбанк - це шо за мидло?
Де воно, таке э?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04
Квесторе_поверніться Порохбанк - це шо за мидло?
Де воно, таке э?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:10
Тут
Порохбанка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:42
Нова мітла іде...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лис, 2019 21:48
ще одна банка -мийка чи зоббі-банка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:21
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:28
Re: Ощадбанк
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