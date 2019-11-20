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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1580158115821583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04

Квесторе_поверніться Порохбанк - це шо за мидло?
Де воно, таке э?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:10

  Goodman написав:Квесторе_поверніться Порохбанк - це шо за мидло?
Де воно, таке э?

Тут http://www.ii-bank.com.ua/
Порохбанка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:42

Нова мітла іде...
http://finbalance.com.ua/news/kabmin-priznachiv-novikh-chleniv-nahlyadovo-radi-oshchadbanku-ta-ukreksimbanku
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:48

  Goodman написав:Квесторе_поверніться Порохбанк - це шо за мидло?
Де воно, таке э?


ще одна банка -мийка чи зоббі-банка :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:21

  vadymbanker написав:да валюту есть смысл в ощаде держать от $20k, еще доп бонус согласовывают.

Мені сказали, що на бонус можна
розраховувати від 400к/грн - але тільки по нових депо(по лонгованих ніт)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:28

Re: Ощадбанк

KVV написав:
  vadymbanker написав:да валюту есть смысл в ощаде держать от $20k, еще доп бонус согласовывают.

Мені сказали, що на бонус можна
розраховувати від 400к/грн - але тільки по нових депо(по лонгованих ніт)
ну не лонгируйете просто переоткройте с надбавками
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:51

Получил 2 карточки к депозитам.
1)ПРи открітии депов, операционистка обещала что по готовности карт прийдет смс. Фиг что пришло.
2)Срок действия карт выглядит как 03/629
Что это за год такой 2629-й?
3) Самая веселуха
Пытаюсь регистрироваться в ощад24
Ввел номер карты, срок действия, CVV
"Очікуйте СМС з одноразовим паролем або дзвінок на Ваш телефон 987*****01."
Телефон мой ничего общего не имеет с 987*****01
Варианты предложеные на горячке:
1)Я неправильно ввожу номер.
Отсканировал номер в моб. приложении - те-же яйца.
2)Нужно подключить смс-информирование за 7 грн.
Подключили.
3)Пробуйте позже, или регистрируйтесь через банкомат

Жесть. Четвертый банк в котором открываю депозит и первый с таким диким количестовм приколов. И это ж я дажа еще не забираю его, а только открыл. Что ж дальше то будет?
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:02

Leksa

вы точно на срок смотрите? посмотрите еще раз на карту и внимательно)
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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