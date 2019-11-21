Квесторе_поверніться Порохбанк - це шо за мидло?
Де воно, таке э?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:04
Квесторе_поверніться Порохбанк - це шо за мидло?
Де воно, таке э?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:10
Тут
Порохбанка.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:42
Нова мітла іде...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лис, 2019 21:48
ще одна банка -мийка чи зоббі-банка
+50грн !
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Додано: Сер 20 лис, 2019 23:21
Додано: Сер 20 лис, 2019 23:28
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:51
Получил 2 карточки к депозитам.
1)ПРи открітии депов, операционистка обещала что по готовности карт прийдет смс. Фиг что пришло.
2)Срок действия карт выглядит как 03/629
Что это за год такой 2629-й?
3) Самая веселуха
Пытаюсь регистрироваться в ощад24
Ввел номер карты, срок действия, CVV
"Очікуйте СМС з одноразовим паролем або дзвінок на Ваш телефон 987*****01."
Телефон мой ничего общего не имеет с 987*****01
Варианты предложеные на горячке:
1)Я неправильно ввожу номер.
Отсканировал номер в моб. приложении - те-же яйца.
2)Нужно подключить смс-информирование за 7 грн.
Подключили.
3)Пробуйте позже, или регистрируйтесь через банкомат
Жесть. Четвертый банк в котором открываю депозит и первый с таким диким количестовм приколов. И это ж я дажа еще не забираю его, а только открыл. Что ж дальше то будет?
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:02
Leksa
вы точно на срок смотрите? посмотрите еще раз на карту и внимательно)
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:15
Re: Ощадбанк
Перевыпутили карту к депозиту ,3 недели прошло,карты нет(обещали 10 дней)-в Ощад24 пишет карта выпускаеться - это стандартная ситуация или надо звонить в банк ?
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:19
Re: Ощадбанк
уже нет такого , фиксируется депопортфель и надбавки только на новые деньги.
Существующие нужно переложить под "слезы" .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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