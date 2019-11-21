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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:10
Goodman написав: vadymbanker написав:
ну не лонгируйете просто переоткройте с надбавками
уже нет такого , фиксируется депопортфель и надбавки только на новые деньги.
Существующие нужно переложить под "слезы" .
Это понятно. Новый вклад, новые ставки.
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