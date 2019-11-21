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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:10
Goodman написав: vadymbanker написав:
ну не лонгируйете просто переоткройте с надбавками
уже нет такого , фиксируется депопортфель и надбавки только на новые деньги.
Существующие нужно переложить под "слезы" .
Это понятно. Новый вклад, новые ставки.
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vadymbanker
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Додано: Чет 21 лис, 2019 21:18
Покращення...
Доставка Push-повідомлень
Шановний клієнте! З 25.11.2019 ми покращуємо наш сервіс і будемо розсилати повідомлення про здійснення оплат сумою до 100.00 грн./4 дол. США/4 євро (включно) у вигляді push-повідомлень у мобільному додатку «Ощад 24/7».
Якщо сума оплати більше від зазначеної, сповіщення залишається без змін – ви отримаєте SMS.
Для отримання push-повідомлень потрібно в налаштуваннях додатку увімкнути їх отримання та підтвердити операцію кодом з SMS або Touch/Face ID.
У випадку користування додатком на кількох пристроях або зміни пристрою достатньо в налаштуваннях push-повідомлень обрати потрібний пристрій як основний.
Вдосконалення впроваджуються на підставі змін до ДКБО в частині умов надання послуги SMS-банкінг «Базовий» та «Розширений» від 01.11.2019., з якими можна ознайомитись на офіційному сайті банку в розділі «договір, тарифи, інше».
Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь до контакт-центру за телефоном: 0 800 210 800.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:42
Всем доброго дня. Вопрос по пополнению валютной карты.
Прийти в кассу с валютной картой и пачкой гривен с предложением пополнить карту сработает?
Смысл в чем.
Имеем некруглую сумму (например 97.54$). В привате в таком варианте я пополняю карту гривной в эквиваленте и снимаю 100.
Здесь так можно?
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Leksa
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02
Leksa написав:
Смысл в чем.
Имеем некруглую сумму (например 97.54$). В привате в таком варианте я пополняю карту гривной в эквиваленте и снимаю 100.
Здесь так можно?
Имхо в любом банке можно снять $97 и $3 докупить через кассу.
С центами как тут не скажу, но скорее всего их заберете в гривне.
Но в некоторых банках можно докупить и $2.46 через кассу.
Или именно пополнить надо да еще и центами через кассу?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:13
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Хотелось уточнить возможность докупать валюту сразу на карту, без участия налички, чтоб не было необходимости искать отделение с 3$ в кассе.
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Leksa
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