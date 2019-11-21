Это понятно. Новый вклад, новые ставки.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:10
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:18
Re: Ощадбанк
Покращення...
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:42
Всем доброго дня. Вопрос по пополнению валютной карты.
Прийти в кассу с валютной картой и пачкой гривен с предложением пополнить карту сработает?
Смысл в чем.
Имеем некруглую сумму (например 97.54$). В привате в таком варианте я пополняю карту гривной в эквиваленте и снимаю 100.
Здесь так можно?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02
Имхо в любом банке можно снять $97 и $3 докупить через кассу.
С центами как тут не скажу, но скорее всего их заберете в гривне.
Но в некоторых банках можно докупить и $2.46 через кассу.
Или именно пополнить надо да еще и центами через кассу?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:13
Aps
Хотелось уточнить возможность докупать валюту сразу на карту, без участия налички, чтоб не было необходимости искать отделение с 3$ в кассе.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:21
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:43
Искать такое отделение нет необходимости. Если в банке в кассе есть только 100 долларовые банкноты, но вы хотите докупить 3 бакса и при этом параллельно еще и снять с карты 97 баксов - банк без проблем может выполнить такую операцию.
С центами сложнее - банки имеют право не продавать Вам центы, если это определено их внутренними документами. Но выкупить безналичные центы - они могут без проблем, выдав вам наличные гривны
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:59
Re: Ощадбанк
все верно
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:06
А вот что по этому поводу думает горячая линия ощада:
Ощадбанк, [22.11.19 11:29]
Продаж та купівля здійснюється тільки з банкнотами мінімально від 1$. Уточнити наявність даного номіналу можливо звернувшись до відділення банку.
Ощадбанк, [22.11.19 11:30]
Якщо небхідно ми можемо уточнити Вам адресу та номер телефону будь-якого зручного відділення.
Ощадбанк, [22.11.19 11:29]
Банк не здійснює операції з монетами. Продаж та купівля здійснюється тільки з банкнотами мінімально від 1$. Уточнити наявність даного номіналу можливо звернувшись до відділення банку.
Ощадбанк, [22.11.19 11:30]
Якщо небхідно ми можемо уточнити Вам адресу та номер телефону будь-якого зручного відділення.
Ощадбанк, [22.11.19 11:36]
Ви можете поповнити валютний рахунок лише придбавши валюту у касі банку за гривні та відповідно поповнивши валютний рахунок валютою.
Ощадбанк, [22.11.19 11:29]
Банк не здійснює операції з монетами. Продаж та купівля здійснюється тільки з банкнотами мінімально від 1$. Уточнити наявність даного номіналу можливо звернувшись до відділення банку.
Ощадбанк, [22.11.19 11:30]
Якщо небхідно ми можемо уточнити Вам адресу та номер телефону будь-якого зручного відділення.
Ощадбанк, [22.11.19 11:36]
Валютні перекази можливі лише між власними валютними рахунками. Або Ви можете поповнити валютний рахунок лише придбавши валюту у касі банку за гривні та відповідно поповнивши валютний рахунок валютою.
Oleksandr, [22.11.19 11:37]
Так от другий варіант мене цікавить. Я можу придбати в кассі банку безготівкову валюту? Тобто не отримувати її на руки, а одразу зарахувати на свою картку?
Ощадбанк, [22.11.19 11:37]
Ні, лише готівкою.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:53
Re: Ощадбанк
Объясните зачем вам вносить купленную валюту на счет? Вам уже ведь написали - докупите 3 бакса одновременно с операцией снятия 97 со счета - и дело с концом. Я так постоянно делаю - в ощаде в т.ч.
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