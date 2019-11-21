RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:10

Re: Ощадбанк

Goodman написав:
  vadymbanker написав:ну не лонгируйете просто переоткройте с надбавками


уже нет такого , фиксируется депопортфель и надбавки только на новые деньги.
Существующие нужно переложить под "слезы" .

Это понятно. Новый вклад, новые ставки.
vadymbanker
 
Повідомлень: 352
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:18

Re: Ощадбанк

Покращення...
Доставка Push-повідомлень

Шановний клієнте! З 25.11.2019 ми покращуємо наш сервіс і будемо розсилати повідомлення про здійснення оплат сумою до 100.00 грн./4 дол. США/4 євро (включно) у вигляді push-повідомлень у мобільному додатку «Ощад 24/7».

Якщо сума оплати більше від зазначеної, сповіщення залишається без змін – ви отримаєте SMS.

Для отримання push-повідомлень потрібно в налаштуваннях додатку увімкнути їх отримання та підтвердити операцію кодом з SMS або Touch/Face ID.

У випадку користування додатком на кількох пристроях або зміни пристрою достатньо в налаштуваннях push-повідомлень обрати потрібний пристрій як основний.

Вдосконалення впроваджуються на підставі змін до ДКБО в частині умов надання послуги SMS-банкінг «Базовий» та «Розширений» від 01.11.2019., з якими можна ознайомитись на офіційному сайті банку в розділі «договір, тарифи, інше».

Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь до контакт-центру за телефоном: 0 800 210 800.
Sungsam
 
Повідомлень: 127
З нами з: 05.10.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:42

Всем доброго дня. Вопрос по пополнению валютной карты.
Прийти в кассу с валютной картой и пачкой гривен с предложением пополнить карту сработает?


Смысл в чем.
Имеем некруглую сумму (например 97.54$). В привате в таком варианте я пополняю карту гривной в эквиваленте и снимаю 100.
Здесь так можно?
Leksa
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02

  Leksa написав:Смысл в чем.
Имеем некруглую сумму (например 97.54$). В привате в таком варианте я пополняю карту гривной в эквиваленте и снимаю 100.
Здесь так можно?


Имхо в любом банке можно снять $97 и $3 докупить через кассу.
С центами как тут не скажу, но скорее всего их заберете в гривне.
Но в некоторых банках можно докупить и $2.46 через кассу.

Или именно пополнить надо да еще и центами через кассу?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:13

Aps
Хотелось уточнить возможность докупать валюту сразу на карту, без участия налички, чтоб не было необходимости искать отделение с 3$ в кассе.
Leksa
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:21

  Leksa написав:Aps
Хотелось уточнить возможность докупать валюту сразу на карту, без участия налички, чтоб не было необходимости искать отделение с 3$ в кассе.


Ну да. :roll:
Если еще одной бумажкой надо, то вообще засада. :)
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:43

  Leksa написав:Aps
Хотелось уточнить возможность докупать валюту сразу на карту, без участия налички, чтоб не было необходимости искать отделение с 3$ в кассе.

Искать такое отделение нет необходимости. Если в банке в кассе есть только 100 долларовые банкноты, но вы хотите докупить 3 бакса и при этом параллельно еще и снять с карты 97 баксов - банк без проблем может выполнить такую операцию.
С центами сложнее - банки имеют право не продавать Вам центы, если это определено их внутренними документами. Но выкупить безналичные центы - они могут без проблем, выдав вам наличные гривны
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3334
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:59

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:
  Leksa написав:Aps
Хотелось уточнить возможность докупать валюту сразу на карту, без участия налички, чтоб не было необходимости искать отделение с 3$ в кассе.

Искать такое отделение нет необходимости. Если в банке в кассе есть только 100 долларовые банкноты, но вы хотите докупить 3 бакса и при этом параллельно еще и снять с карты 97 баксов - банк без проблем может выполнить такую операцию.
С центами сложнее - банки имеют право не продавать Вам центы, если это определено их внутренними документами. Но выкупить безналичные центы - они могут без проблем, выдав вам наличные гривны
все верно
vadymbanker
 
Повідомлень: 352
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:06

А вот что по этому поводу думает горячая линия ощада:

Ощадбанк, [22.11.19 11:29]
Продаж та купівля здійснюється тільки з банкнотами мінімально від 1$. Уточнити наявність даного номіналу можливо звернувшись до відділення банку.

Ощадбанк, [22.11.19 11:30]
Якщо небхідно ми можемо уточнити Вам адресу та номер телефону будь-якого зручного відділення.

Ощадбанк, [22.11.19 11:29]
Банк не здійснює операції з монетами. Продаж та купівля здійснюється тільки з банкнотами мінімально від 1$. Уточнити наявність даного номіналу можливо звернувшись до відділення банку.

Ощадбанк, [22.11.19 11:30]
Якщо небхідно ми можемо уточнити Вам адресу та номер телефону будь-якого зручного відділення.

Ощадбанк, [22.11.19 11:36]
Ви можете поповнити валютний рахунок лише придбавши валюту у касі банку за гривні та відповідно поповнивши валютний рахунок валютою.

Ощадбанк, [22.11.19 11:29]
Банк не здійснює операції з монетами. Продаж та купівля здійснюється тільки з банкнотами мінімально від 1$. Уточнити наявність даного номіналу можливо звернувшись до відділення банку.

Ощадбанк, [22.11.19 11:30]
Якщо небхідно ми можемо уточнити Вам адресу та номер телефону будь-якого зручного відділення.

Ощадбанк, [22.11.19 11:36]
Валютні перекази можливі лише між власними валютними рахунками. Або Ви можете поповнити валютний рахунок лише придбавши валюту у касі банку за гривні та відповідно поповнивши валютний рахунок валютою.

Oleksandr, [22.11.19 11:37]
Так от другий варіант мене цікавить. Я можу придбати в кассі банку безготівкову валюту? Тобто не отримувати її на руки, а одразу зарахувати на свою картку?

Ощадбанк, [22.11.19 11:37]
Ні, лише готівкою.
Leksa
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:53

Re: Ощадбанк

  Leksa написав:Я можу придбати в кассі банку безготівкову валюту? Тобто не отримувати її на руки, а одразу зарахувати на свою картку?

Объясните зачем вам вносить купленную валюту на счет? Вам уже ведь написали - докупите 3 бакса одновременно с операцией снятия 97 со счета - и дело с концом. Я так постоянно делаю - в ощаде в т.ч.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3334
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1581158215831584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit, octopus і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23919)
22.11.2019 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.