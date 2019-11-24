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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:03

  Flamingo написав:
  Leksa написав:Я можу придбати в кассі банку безготівкову валюту? Тобто не отримувати її на руки, а одразу зарахувати на свою картку?

Объясните зачем вам вносить купленную валюту на счет? Вам уже ведь написали - докупите 3 бакса одновременно с операцией снятия 97 со счета - и дело с концом. Я так постоянно делаю - в ощаде в т.ч.

Слухайте цього пана, бо він з власного досвіду радить, а дівчата з чату може й не робили того жодного разу, передруковують з методички та й годі...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 03:48

Кредитная карта

До какого числа включительно гасить кредитную карту в декабре, чтобы не вылететь с льготного периода? Биллинг изменили. Ранее было 25 число т.е деньги должны были быть 24.
И когда можно осуществлять траты по карте в декабре, после погашения всей задолженности, чтобы был уже новый льготный период до 56 дней?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:19

  Vladibor написав:Перевыпутили карту к депозиту ,3 недели прошло,карты нет(обещали 10 дней)-в Ощад24 пишет карта выпускаеться - это стандартная ситуация или надо звонить в банк ?

Короче ситуация такая кому интерсно - пошел выяснять в банк - карта оказалась в отделении(хотя в Ощад24 писало карта выпускаеться) уже 10 дней лежала- а обещали смс скинуть когда приедет(Хрен) ,маме пенсионную перевыпускали -ей помнюсмс пришла
Бонусом оказалось что карта новая бесконтактная, на 5 лет - уже опробовал - удобно.
Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:05

Re: Ощадбанк

  Vladibor написав:Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24

В смысле? Это как?
Учетка в Ощад 24 на клиента, а не на карту. Вы что, меняли фамилию?
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:12

  acsir написав:
  Vladibor написав:Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24

В смысле? Это как?
Учетка в Ощад 24 на клиента, а не на карту. Вы что, меняли фамилию?

Учетка как раз привязывается к карте при регистрации в Ощад24. Именно потому если регистрация была по карте, где тарифом предусмотрена уплата комиса за подключение (пользование смс-уведомлений) - надо через ГЛ полностью убить "старую" учетку и перерегистрировать Ощад24 с нуля по карте где подключение к Ощад24 полностью бесплатное. Если такая карта перевыпускается - то похоже региться надо опять с нуля (наверняка не знаю поскольку еще не перерегистрировался - сужу по отзыву Vladibor).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:38

Re: Ощадбанк

  Flamingo написав:Учетка как раз привязывается к карте при регистрации в Ощад24

Не знал такую тонкость. Уже раза три менял все карты за время пользования Ощад 24. Никогда никаких вопросов не возникало.
Возможно потому, что и-банкинг привязан к пенсионной. А она перевыпускается с постоянным номером.
Век живи - век учись.
Как по мне - перерегистрация при каждой смене карты - глупость.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:41

  acsir написав:
  Vladibor написав:Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24

В смысле? Это как?
Учетка в Ощад 24 на клиента, а не на карту. Вы что, меняли фамилию?

Скорее всего у Vladibor была старая Лехтрон. Такие карты НЕ перевыпускают, а закрывают счет, лочат ИБ, и выпускают новый Стандарт/Классик. Вот поэтому и нуна заново региться в ИБ. Причем из-за лоченого ИБ, новый ИБ криво регится -- только через АТМ.
Лучше реально убить отот залоченый ИБ через 0800 и тогда возможно нормально(через инет, с красивым логином :)) зарегится новый ИБ.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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