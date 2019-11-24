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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:03
Flamingo написав: Leksa написав:
Я можу придбати в кассі банку безготівкову валюту? Тобто не отримувати її на руки, а одразу зарахувати на свою картку?
Объясните зачем вам вносить купленную валюту на счет? Вам уже ведь написали - докупите 3 бакса одновременно с операцией снятия 97 со счета - и дело с концом. Я так постоянно делаю - в ощаде в т.ч.
Слухайте цього пана, бо він з власного досвіду радить, а дівчата з чату може й не робили того жодного разу, передруковують з методички та й годі...
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Додано: Суб 23 лис, 2019 03:48
До какого числа включительно гасить кредитную карту в декабре, чтобы не вылететь с льготного периода? Биллинг изменили. Ранее было 25 число т.е деньги должны были быть 24.
И когда можно осуществлять траты по карте в декабре, после погашения всей задолженности, чтобы был уже новый льготный период до 56 дней?
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anikola13
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:19
Vladibor написав:
Перевыпутили карту к депозиту ,3 недели прошло,карты нет(обещали 10 дней)-в Ощад24 пишет карта выпускаеться - это стандартная ситуация или надо звонить в банк ?
Короче ситуация такая кому интерсно - пошел выяснять в банк - карта оказалась в отделении(хотя в Ощад24 писало карта выпускаеться) уже 10 дней лежала- а обещали смс скинуть когда приедет(Хрен) ,маме пенсионную перевыпускали -ей помнюсмс пришла
Бонусом оказалось что карта новая бесконтактная, на 5 лет - уже опробовал - удобно.
Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24
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Vladibor
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Додано: Нед 24 лис, 2019 22:05
Vladibor написав:
Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24
В смысле? Это как?
Учетка в Ощад 24 на клиента, а не на карту. Вы что, меняли фамилию?
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acsir
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Додано: Нед 24 лис, 2019 22:12
acsir написав: Vladibor написав:
Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24
В смысле? Это как?
Учетка в Ощад 24 на клиента, а не на карту. Вы что, меняли фамилию?
Учетка как раз привязывается к карте при регистрации в Ощад24. Именно потому если регистрация была по карте, где тарифом предусмотрена уплата комиса за подключение (пользование смс-уведомлений) - надо через ГЛ полностью убить "старую" учетку и перерегистрировать Ощад24 с нуля по карте где подключение к Ощад24 полностью бесплатное. Если такая карта перевыпускается - то похоже региться надо опять с нуля (наверняка не знаю поскольку еще не перерегистрировался - сужу по отзыву Vladibor).
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Flamingo
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Додано: Нед 24 лис, 2019 22:38
Flamingo написав:
Учетка как раз привязывается к карте при регистрации в Ощад24
Не знал такую тонкость. Уже раза три менял все карты за время пользования Ощад 24. Никогда никаких вопросов не возникало.
Возможно потому, что и-банкинг привязан к пенсионной. А она перевыпускается с постоянным номером.
Век живи - век учись.
Как по мне - перерегистрация при каждой смене карты - глупость.
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acsir
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Додано: Нед 24 лис, 2019 22:41
acsir написав: Vladibor написав:
Из минусов - новая карта заново надо регистрироваться в Ощад24
В смысле? Это как?
Учетка в Ощад 24 на клиента, а не на карту. Вы что, меняли фамилию?
Скорее всего у Vladibor
была старая Лехтрон. Такие карты НЕ перевыпускают, а закрывают счет, лочат ИБ, и выпускают новый Стандарт/Классик. Вот поэтому и нуна заново региться в ИБ. Причем из-за лоченого ИБ, новый ИБ криво регится -- только через АТМ.
Лучше реально убить отот залоченый ИБ через 0800 и тогда возможно нормально(через инет, с красивым логином
) зарегится новый ИБ.
... делайте хоть что-нибудь!
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