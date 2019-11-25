Волобуев написав:Минсоцполитики перечисляет деньги на выплату льгот в Ощад, поставщики ком.услуг должны подать данные о начислениях в Ощад и потом... Ощад пытается все это переварить и ... у него ничего не выходит.
Зачем искать проблемы там где их нет? Все ж не сложно. - Получаете компенсацию живими деньгами на карту. - Платите за комуналку где и как хотите. Главное не делаете долгов. И проверить полученную компенсацию можно https://subsidii.ioc.gov.ua/
И главное, надо учитывать, что по субсидиям оплаты, как правило идут с задержками в 2-3, а иногда и более, месяца. (может сейчас и лучше стало, но думаю , что нет. А оплатить вы должны сразу иначе могут лишить субсидии за долги
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7