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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1583158415851586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49

  Aps написав:
  Волобуев написав:Минсоцполитики перечисляет деньги на выплату льгот в Ощад,
поставщики ком.услуг должны подать данные о начислениях в Ощад и потом...
Ощад пытается все это переварить и ... у него ничего не выходит.


Зачем искать проблемы там где их нет?
Все ж не сложно.
- Получаете компенсацию живими деньгами на карту.
- Платите за комуналку где и как хотите. Главное не делаете долгов.
И проверить полученную компенсацию можно
https://subsidii.ioc.gov.ua/

И главное, надо учитывать, что по субсидиям оплаты, как правило идут с задержками в 2-3, а иногда и более, месяца. (может сейчас и лучше стало, но думаю , что нет. А оплатить вы должны сразу иначе могут лишить субсидии за долги :twisted:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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uaprofi

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