монетизация это предпоследний этап полной отмены льгот
так шо хорошо шо пока хоть както ещо работает
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:37
монетизация это предпоследний этап полной отмены льгот
так шо хорошо шо пока хоть както ещо работает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49
И главное, надо учитывать, что по субсидиям оплаты, как правило идут с задержками в 2-3, а иногда и более, месяца. (может сейчас и лучше стало, но думаю , что нет. А оплатить вы должны сразу иначе могут лишить субсидии за долги
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:42
Re: Ощадбанк
Спасибо за совет, добрый человек.
Оно-то вроде и так, но.
Это не субсидии, а льготы.
Их действительно можно получать на карту в денежной форме, но кто же их будет перечислять? Внимание: наш любимый и ни разу не кривой банк Ощад))))
Цепочки потенциальных коллизий: по данным Собеса, на карту, предоставленную Собесом, по заявлению, написанному в Собесе и т.д. при этом сохраняются.
Как можно работать с банком, который НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОКУМЕНТОВ о проведенных перечислениях? Это вопрос...
А так, в принципе - конечно да.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:47
Если до 15 числа не подали заявку в СОБЕС на получение льготы наличкой,
то льгота перечисляется Ощад банку.
А те крутят ваши деньги пока не надоест.
И если перечислят поставщикам услуг после 25 числа, то соответственно вам начисляется пеня.
Сегодня 26 а я не вижу на счетах поставщиков услуг, перечислений от Ощад банка.
А если вы киевлянин и оплатите все за свои до 20 числа, то вам все равно ГИОЦ выставит счет по тарифам после 20 числа.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:21
Re: Ощадбанк
Чет все в кучу смешали.
Получатели субсидии льгот по коммуналу не получают. Или то, или другое. Если и то и то - нарушение закона со всеми вытекающими. Это раз.
Вы платите по счетам поставщиков услуг ВСЮ сумму, то есть 100% стоимости коммунальной услуги. Поэтому, если Вы оплатили то, что нарисовал поставщик, ни о какой задолженности речи быть не может. А уже разницу, которая и составляет сумму насчитанной льготы, или Вы получите деньгами на счет, или банк перечислит поставщику услуги, и тогда у Вас будет переплата и на следующий месяц поставщик уменьшит Вам счет на эту сумму. Но это будет не ранее следующего месяца, или позже, или никогда.
Если раньше государство не перечисляло долг по льготам поставщикам услуг, и они были в минусе, то теперь это ляжет на плечи добросовестных граждан.
Это два.
Выход один - если кабмин не оплачивает льготу, недоплачивать поставщикам на сумму льготы.
Если не боитесь прослыть злостным должником, конечно.
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