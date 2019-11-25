Додано: Вів 26 лис, 2019 17:21

ol_zy написав: А оплатить вы должны сразу иначе могут лишить субсидии за долги А оплатить вы должны сразу иначе могут лишить субсидии за долги

Brc написав: И если перечислят поставщикам услуг после 25 числа, то соответственно вам начисляется пеня.

Сегодня 26 а я не вижу на счетах поставщиков услуг, перечислений от Ощад банка.

А если вы киевлянин и оплатите все за свои до 20 числа, то вам все равно ГИОЦ выставит счет по тарифам после 20 числа. И если перечислят поставщикам услуг после 25 числа, то соответственно вам начисляется пеня.Сегодня 26 а я не вижу на счетах поставщиков услуг, перечислений от Ощад банка.А если вы киевлянин и оплатите все за свои до 20 числа, то вам все равно ГИОЦ выставит счет по тарифам после 20 числа.

Чет все в кучу смешали.Получатели субсидии льгот по коммуналу не получают. Или то, или другое. Если и то и то - нарушение закона со всеми вытекающими. Это раз.Вы платите по счетам поставщиков услуг ВСЮ сумму, то есть 100% стоимости коммунальной услуги. Поэтому, если Вы оплатили то, что нарисовал поставщик, ни о какой задолженности речи быть не может. А уже разницу, которая и составляет сумму насчитанной льготы, или Вы получите деньгами на счет, или банк перечислит поставщику услуги, и тогда у Вас будет переплата и на следующий месяц поставщик уменьшит Вам счет на эту сумму. Но это будет не ранее следующего месяца, или позже, или никогда.Если раньше государство не перечисляло долг по льготам поставщикам услуг, и они были в минусе, то теперь это ляжет на плечи добросовестных граждан.Это два.Выход один - если кабмин не оплачивает льготу, недоплачивать поставщикам на сумму льготы.Если не боитесь прослыть злостным должником, конечно.