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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1583158415851586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:37

монетизация это предпоследний этап полной отмены льгот
так шо хорошо шо пока хоть както ещо работает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:49

  Aps написав:
  Волобуев написав:Минсоцполитики перечисляет деньги на выплату льгот в Ощад,
поставщики ком.услуг должны подать данные о начислениях в Ощад и потом...
Ощад пытается все это переварить и ... у него ничего не выходит.


Зачем искать проблемы там где их нет?
Все ж не сложно.
- Получаете компенсацию живими деньгами на карту.
- Платите за комуналку где и как хотите. Главное не делаете долгов.
И проверить полученную компенсацию можно
https://subsidii.ioc.gov.ua/

И главное, надо учитывать, что по субсидиям оплаты, как правило идут с задержками в 2-3, а иногда и более, месяца. (может сейчас и лучше стало, но думаю , что нет. А оплатить вы должны сразу иначе могут лишить субсидии за долги :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:42

Re: Ощадбанк

  Aps написав:Зачем искать проблемы там где их нет?
Все ж не сложно.
- Получаете компенсацию живими деньгами на карту.
- Платите за комуналку где и как хотите. Главное не делаете долгов.
И проверить полученную компенсацию можно

Спасибо за совет, добрый человек.
Оно-то вроде и так, но.
Это не субсидии, а льготы.
Их действительно можно получать на карту в денежной форме, но кто же их будет перечислять? Внимание: наш любимый и ни разу не кривой банк Ощад))))
Цепочки потенциальных коллизий: по данным Собеса, на карту, предоставленную Собесом, по заявлению, написанному в Собесе и т.д. при этом сохраняются.
Как можно работать с банком, который НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОКУМЕНТОВ о проведенных перечислениях? Это вопрос...
А так, в принципе - конечно да.
Волобуев
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:47

Если до 15 числа не подали заявку в СОБЕС на получение льготы наличкой,
то льгота перечисляется Ощад банку.
А те крутят ваши деньги пока не надоест.
И если перечислят поставщикам услуг после 25 числа, то соответственно вам начисляется пеня.
Сегодня 26 а я не вижу на счетах поставщиков услуг, перечислений от Ощад банка.
А если вы киевлянин и оплатите все за свои до 20 числа, то вам все равно ГИОЦ выставит счет по тарифам после 20 числа.
Brc
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:21

Re: Ощадбанк

  ol_zy написав:А оплатить вы должны сразу иначе могут лишить субсидии за долги

  Brc написав:И если перечислят поставщикам услуг после 25 числа, то соответственно вам начисляется пеня.
Сегодня 26 а я не вижу на счетах поставщиков услуг, перечислений от Ощад банка.
А если вы киевлянин и оплатите все за свои до 20 числа, то вам все равно ГИОЦ выставит счет по тарифам после 20 числа.

Чет все в кучу смешали.
Получатели субсидии льгот по коммуналу не получают. Или то, или другое. Если и то и то - нарушение закона со всеми вытекающими. Это раз.
Вы платите по счетам поставщиков услуг ВСЮ сумму, то есть 100% стоимости коммунальной услуги. Поэтому, если Вы оплатили то, что нарисовал поставщик, ни о какой задолженности речи быть не может. А уже разницу, которая и составляет сумму насчитанной льготы, или Вы получите деньгами на счет, или банк перечислит поставщику услуги, и тогда у Вас будет переплата и на следующий месяц поставщик уменьшит Вам счет на эту сумму. Но это будет не ранее следующего месяца, или позже, или никогда.
Если раньше государство не перечисляло долг по льготам поставщикам услуг, и они были в минусе, то теперь это ляжет на плечи добросовестных граждан.
Это два.
Выход один - если кабмин не оплачивает льготу, недоплачивать поставщикам на сумму льготы.
Если не боитесь прослыть злостным должником, конечно.
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:53

Даже ели вы переплатите по счетам 1 числа, то есть 500% стоимости коммунальной услуги.
То вы все равно получите платежку, в следующем месяце с тарифами после 20 числа, с указанием что вы заплатили после 20 числа.
Потому что все получатели субсидии и льготы должны 10% отката, отдать боксеру.
Brc
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:49

  Brc написав:Даже ели вы переплатите по счетам 1 числа, то есть 500% стоимости коммунальной услуги.
То вы все равно получите платежку, в следующем месяце с тарифами после 20 числа, с указанием что вы заплатили после 20 числа.
Потому что все получатели субсидии и льготы должны 10% отката, отдать боксеру.

Очевидно, такие как Вы в Ощадкассах создают бури в ложке воды.
Платить надо вовремя. Чтобы деньги зашли поставщику услуги до 1 числа и были учтены системой в начисление за прошедший месяц, как раз и просят платить до 20 числа. А те 500%, которые Вы заплатите 1 числа назло Боксеру, будут учтены аж через месяц вместе с долгом от несвоевременной оплаты предыдущего.
Заканчиваем писать явные глупости. Здесь не форум обучения коммунальным платежам.
acsir
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