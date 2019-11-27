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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:22
Ощад сделал особистий кабінет субсиданта/пільговикаhttps://www.oschadbank.ua/ua/sd
Если зарегиться в нем, не начнут брать по 7 грн, как за Ощад24/7?...
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Ferlakur
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