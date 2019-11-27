RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1584158515861587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:22

Re: Ощадбанк

Ощад сделал особистий кабінет субсиданта/пільговика
https://www.oschadbank.ua/ua/sd
Если зарегиться в нем, не начнут брать по 7 грн, как за Ощад24/7?...
Ferlakur
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 14.10.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:14

Re: Ощадбанк

  sens написав:Теперь мне снова указывают - ты сначала оплати заблаговременно и тогда мы в следующем месяце скинем на карточку предполагаемую сумму

http://www.uarp.org/news/1574849811
Brc
 
Повідомлень: 136
З нами з: 20.04.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:21

Ху із Юлія Пашко?
http://finbalance.com.ua/news/finkomitet-vr-zapovniv-vakansi-v-nahlyadovikh-radakh-oshchadbanku-ta-ukreksimbanku
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30399
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:16

  Ferlakur написав:Ощад сделал особистий кабінет субсиданта/пільговика
https://www.oschadbank.ua/ua/sd
Если зарегиться в нем, не начнут брать по 7 грн, как за Ощад24/7?...

По поводу семи грн. не знаю, а в плане доступности информации там черт ногу сломит.
Пишут, что деньги поставщикам услуг отправлены, но ни на одном счету их пока нет. Подождем 1 числа, может зачтутся.
И с суммами переводов непонятно - сколько кому ушло. Абсолютно нереальные цыфры написаны.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 443
З нами з: 22.02.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:22

  Brc написав:
  sens написав:Теперь мне снова указывают - ты сначала оплати заблаговременно и тогда мы в следующем месяце скинем на карточку предполагаемую сумму

http://www.uarp.org/news/1574849811
в статье нет отдельной сноски под военных пенсионеров,вообще и в счетах нету дополнительной информации
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11672
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1584158515861587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, Google Adsense [Bot], melkh, ramaz, V2, Кочевник, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.