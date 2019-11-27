Если зарегиться в нем, не начнут брать по 7 грн, как за Ощад24/7?...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:22
Re: Ощадбанк
Ощад сделал особистий кабінет субсиданта/пільговика
Если зарегиться в нем, не начнут брать по 7 грн, как за Ощад24/7?...
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:14
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:21
Ху із Юлія Пашко?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:16
По поводу семи грн. не знаю, а в плане доступности информации там черт ногу сломит.
Пишут, что деньги поставщикам услуг отправлены, но ни на одном счету их пока нет. Подождем 1 числа, может зачтутся.
И с суммами переводов непонятно - сколько кому ушло. Абсолютно нереальные цыфры написаны.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:22
в статье нет отдельной сноски под военных пенсионеров,вообще и в счетах нету дополнительной информации
никому не верю
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