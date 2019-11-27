Если зарегиться в нем, не начнут брать по 7 грн, как за Ощад24/7?...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:22
Re: Ощадбанк
Ощад сделал особистий кабінет субсиданта/пільговика
Если зарегиться в нем, не начнут брать по 7 грн, как за Ощад24/7?...
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:14
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:21
Ху із Юлія Пашко?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:16
По поводу семи грн. не знаю, а в плане доступности информации там черт ногу сломит.
Пишут, что деньги поставщикам услуг отправлены, но ни на одном счету их пока нет. Подождем 1 числа, может зачтутся.
И с суммами переводов непонятно - сколько кому ушло. Абсолютно нереальные цыфры написаны.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:22
в статье нет отдельной сноски под военных пенсионеров,вообще и в счетах нету дополнительной информации
никому не верю
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50
sens, это же статья журналиста, да еще и женщины, и поэтому у ней нет полного понимания о видах военных формирований и разнице между ними, например, ВСУ. Льготы ветеранам военной службы, а я так понял, что Вы это имели ввиду, никто не отменял.
Итак, если Вы по умолчанию выбрали безналичный вариант, то есть не писали заявления о получении льгот наличкой, то повода для особых волнений я не вижу. Платите, как и ранее 50% от той суммы, которая указана в счетах, только теперь вычисляйте ее сами.
Кроме того, льгота - это не субсидия. Субсидию дают всвязи с отсутствием достаточных средств для жизни и могут отобрать из-за невыполнения условий для ее получения, а льготу могут отменить только законом и назначают ее по следующему принципу:
"... комплекс ... заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту військовослужбовців зумовлений не їх непрацездатністю або відсутністю достатніх засобів для існування (стаття 46 Конституції України), а особливістю професійних обов'язків, пов'язаних з ризиком для життя та здоров'я, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права заробляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім'ї рівня життя, вищого за прожитковий мінімум":
Поэтому, что касается льгот в безналичном варианте, то государство как было должником перед исполнителями услуг за Вас в размере 50%, так и осталось, тем более, что через государственный банк их перечисляет. При этом в случае несвоевременной оплаты государством своей части платы в размере 50% ответственность в судах перед исполнителями услуг в этой части будут по-прежнему нести управления социальной защиты местных органов власти.
Наконец, есть такой принцип "надлежащего государственного управления" и обязанности своевременно устранять ошибки, в том числе, вследствие халатности в этой сфере (смотрите пункты 70-71 решения Евросуда в деле "Рисовский против Украины"):
Кстати, многие наши суды, особенно Верховный Суд, уже научились применять это решение с 2018 года, а мы им помогаем в этом деле .
Поэтому ссылочки чиновников на ошибки в процедуре монетизации льгот лично меня умиляют, а я даже не ударю пальцем о палец, чтобы вместо них их устранять. Мы в свое время сидели днями и ночами на этой службе, а теперь пусть и они посидят на своей, тем более, что их туда никто силой не загонял
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:03
Re: Ощадбанк
Ага, а пока льготникам через 3..5 мес начнут отключать свет, газ, воду за задолженность Возможно они обратятся в суды, на государство то. Суды будут идти по 5..10лет... и возможно, через 10 лет казначейство таки выплатит ту задолженность в ценах 10летней давности. А типа Рината, не будь дураки, проиндексируют ту задолженность по текущему курсу на тот момент и выставят новый иск пенсу, который будет уже на ладан дышать. Весело. А юристам/адвокатам найдется новая работа -- строчить под копирку иски, брать залоги, и ходить по судам 10 лет Эт я вам нарисовал реальный пример по чернобыльцам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:26
Газ и свет не могут отключить вообще, вне зависимости от компенсации льгот. А вот пеню насчитать не смогут, если у государства будет долг по льготам (ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах"):
По поводу долга по льготам иски должны быть к управлениям социальной защиты:
Ну, а что касается хождения по судам, то для меня это как праздник: 19-й год хожу, кстати начинал с жадного ЖЭКа, который многого хотел
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:27
Re: Ощадбанк
Не все так просто. Если я буду ежемесячно добросовестно перечислять поставщику свою долю оплаты, отключить будет не так просто. Я имею в виду законным путем, а не бригадой беспредельщиков. Есть тысячи "клиентов", которые не платят годами, и никто их не отключает. Я уж не говорю о технической возможности этого мероприятия.
А с государством пусть судится поставщик. Я свою долю добросовестно и вовремя оплатил, а где застряла льгота - в Ощаде или Минсоце - пусть суд и выясняет.
Думаю, что Европейский суд однозначно примет мою сторону. Льгота то предусмотрена Законом, а не чья-то подачка.
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:36
Ну понятно, шо я сгущаю краски
Однако, на основании какого док-та вы САМИ будете расчитывать скока перечислить поставщику, Раньше была единая квиташка, де указывали вашу долю и долю льготы. А теперь шо? Вам приходит ОБЩАЯ доля. Вот и платите ВСЮ ОБЩУЮ... а суд потом разберется
Я курирую одного льготника и одного субсиданта. Обоим пришли полные квиташки, оба заплатили 100%. Но субсидант сгонял на почту, и о чудо, там его таки ждала доплата к пенсии за субсидию. Еще мес. назад пенсию с субсидией ему приносили домой, а щас субсидия на 2 нед. задержалась, а у пенса сработала чуйка А льготник тока облизывается, ждет сл. квиташки
... делайте хоть что-нибудь!
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