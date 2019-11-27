Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50

sens написав: Brc написав: sens написав: Теперь мне снова указывают - ты сначала оплати заблаговременно и тогда мы в следующем месяце скинем на карточку предполагаемую сумму Теперь мне снова указывают - ты сначала оплати заблаговременно и тогда мы в следующем месяце скинем на карточку предполагаемую сумму

http://www.uarp.org/news/1574849811 в статье нет отдельной сноски под военных пенсионеров,вообще и в счетах нету дополнительной информации в статье нет отдельной сноски под военных пенсионеров,вообще и в счетах нету дополнительной информации

, это же статья журналиста, да еще и женщины, и поэтому у ней нет полного понимания о видах военных формирований и разнице между ними, например, ВСУ. Льготы, а я так понял, что Вы это имели ввиду, никто не отменял.Итак, если Вы по умолчанию выбрали, то есть не писали заявления о получении льгот, то повода для особых волнений я не вижу. Платите, как и ранее 50% от той суммы, которая указана в счетах, только теперь вычисляйте ее сами.Кроме того,- это не. Субсидию дают всвязи с отсутствием достаточных средств для жизни и могут отобрать из-за невыполнения условий для ее получения, а льготу могут отменить только законом и назначают ее по следующему принципу:"... комплекс ... заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту військовослужбовців зумовлений(стаття 46 Конституції України), а, у тому числіПоэтому, что касается льгот в, то государство как было должником перед исполнителями услуг за Вас в размере 50%, так и осталось, тем более, что через государственный банк их перечисляет. При этом в случае несвоевременной оплаты государством своей части платы в размере 50% ответственность в судах перед исполнителями услуг в этой части будут по-прежнему нести управления социальной защиты местных органов власти.Наконец, есть такой принципи обязанности своевременно устранять ошибки, в том числе, вследствие халатности в этой сфере (смотрите пункты 70-71 решения Евросуда в деле):Кстати, многие наши суды, особенно Верховный Суд, уже научились применять это решение с 2018 года, а мы им помогаем в этом делеПоэтому ссылочки чиновников на ошибки в процедуре монетизации льгот лично меня умиляют, а я даже не ударю пальцем о палец, чтобы вместо них их устранять. Мы в свое время сидели днями и ночами на этой службе, а теперь пусть и они посидят на своей, тем более, что их туда никто силой не загонял