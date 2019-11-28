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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1585158615871588 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 480 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 130 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 99 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 480 Додано: Чет 28 лис, 2019 21:01 Re: Ощадбанк clientage написав: Однако, на основании какого док-та вы САМИ будете расчитывать скока перечислить поставщику, Раньше была единая квиташка, де указывали вашу долю и долю льготы. А теперь шо? Вам приходит ОБЩАЯ доля. Вот и платите ВСЮ ОБЩУЮ... Однако, на основании какого док-та вы САМИ будете расчитывать скока перечислить поставщику, Раньше была единая квиташка, де указывали вашу долю и долю льготы. А теперь шо? Вам приходит ОБЩАЯ доля. Вот и платите ВСЮ ОБЩУЮ...

clientage, полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льгот наличкой.

В безналичном варианте льготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать. А иначе получится безосновательное обогащение исполнителя услуг, если будут платить льготник полную сумму и государство безналом.

Наконец, на мой взгляд, это проблема двух молодых дам, которые заняли кабинеты в министерствах социальной политики, а также развития общин и каких-то там территорий. , полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льготльготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать. А иначе получится безосновательное обогащение исполнителя услуг, если будут платить льготник полную сумму и государство безналом.Наконец, на мой взгляд, это проблема двух молодых дам, которые заняли кабинеты в министерствах социальной политики, а также развития общин и каких-то там территорий. Igneus Повідомлень: 297 З нами з: 29.08.18 Подякував: 82 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 21:06 Igneus написав: Газ и свет не могут отключить вообще, вне зависимости от компенсации льгот. А вот пеню насчитать не смогут, если у государства будет долг по льготам (ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах")

не могут отключить вообще, вне зависимости от компенсации льгот. А вот пеню насчитать не смогут, если у государства будет долг по льготам (ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах")

Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта... Особенно прикольно, когда они это делают сейчас у людей с индивидуальным отоплением... Хорошо хоть еще морозов нет. Пикеты, угрозы судом иногда помогают, но по 2-3 недели люди без газа сидят. Еще хорошо помогает, если должники оплачивают, тогда и в течение дня могут включить...

И про 50% самому считать - следует учесть 50% от социальных норм, все что сверх надо оплачивать 100%. А если потребляешь меньше нормы, то можно и менее 50% платить. Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта... Особенно прикольно, когда они это делают сейчас у людей с индивидуальным отоплением... Хорошо хоть еще морозов нет. Пикеты, угрозы судом иногда помогают, но по 2-3 недели люди без газа сидят. Еще хорошо помогает, если должники оплачивают, тогда и в течение дня могут включить...И про 50% самому считать - следует учесть 50% от социальных норм, все что сверх надо оплачивать 100%. А если потребляешь меньше нормы, то можно и менее 50% платить. ol_zy

Повідомлень: 5691 З нами з: 20.01.15 Подякував: 363 раз. Подякували: 584 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 21:11 Re: Ощадбанк Igneus написав: А иначе получится безосновательное обогащение исполнителя услуг, если будут платить льготник полную сумму и государство безналом. А иначе получится безосновательное обогащение исполнителя услуг, если будут платить льготник полную сумму и государство безналом.

Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет. Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет. ol_zy

Повідомлень: 5691 З нами з: 20.01.15 Подякував: 363 раз. Подякували: 584 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 21:38 Re: Ощадбанк Igneus написав: clientage, полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льгот наличкой.

В безналичном варианте льготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать. clientage, полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льгот наличкой.В безналичном варианте льготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать.

По умолчанию учитывается безналичный вар-т. Однако сейчас всем льготникам пришли квиташки на всю сумму. Подождемс-посмотрим, шо будет в начале декабря

Посчитать то не сложно, но если ты в курсе всех изменений тарифов, соцнорм. Легче проверить, шо тебе насчитали. Вот грядет очередное изменение тарифов, посмотрим как пенсы-льготники нацепив 2 пары очков будут САМИ вычитывать тарифы и чото считать.. на счетах или в столбик, тихо матерясь на Неньку По умолчанию учитывается безналичный вар-т. Однако сейчас всем льготникам пришли квиташки на всю сумму. Подождемс-посмотрим, шо будет в начале декабряПосчитать то не сложно, но если ты в курсе всех изменений тарифов, соцнорм. Легче проверить, шо тебе насчитали. Вот грядет очередное изменение тарифов, посмотрим как пенсы-льготники нацепив 2 пары очков будут САМИ вычитывать тарифы и чото считать.. на счетах или в столбик, тихо матерясь на Неньку ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29702 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2370 раз. Подякували: 3435 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 21:38 Re: Ощадбанк ol_zy написав: Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта... Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта...

Это уже не гражданский процесс, а уголовный, самоуправство, ст. 356 УК. Кроме того, юридическая ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 61 Конституции Украины). При этом, в суде заказывается экспертиза, и тогда не только проблема "утечки" снимается, но некоторые мои оппоненты из сферы ЖКХ после заказа экспертизы даже в суд не приходят. Наконец, по ст. 10 закона "О защите прав потребителей" исполнитель услуг не несет ответственности за неисполнение обязательства, если он докажет, что это произошло по вине потребителя или в случае форс-мажора. Ну, а если не докажет, то ему врубается пеня 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.



ol_zy написав: Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет. Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет.

Зачем создавать себе проблемы, как некоторые киевляне, которые переплатили "Киевэнерго", а теперь оно сменило место регистрации юридического лица на Донецкую область и теперь его нужно чуть-ли не в розыск объявлять

Поэтому, чтобы не иметь проблем, будем платить по-прежнему, и, конечно, с учетом социальных норм потребления (50% в пределах норм, а свыше 100%). Это я знаю, поскольку пеню с их учетом считаю Это уже не гражданский процесс, а уголовный, самоуправство, ст. 356 УК. Кроме того, юридическая ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 61 Конституции Украины). При этом, в суде заказывается экспертиза, и тогда не только проблема "утечки" снимается, но некоторые мои оппоненты из сферы ЖКХ после заказа экспертизы даже в суд не приходят. Наконец, по ст. 10 закона "О защите прав потребителей" исполнитель услуг не несет ответственности за неисполнение обязательства, если он докажет, что это произошло по вине потребителя или в случае форс-мажора. Ну, а если не докажет, то ему врубается пеня 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.Зачем создавать себе проблемы, как некоторые киевляне, которые переплатили "Киевэнерго", а теперь оно сменило место регистрации юридического лица на Донецкую область и теперь его нужно чуть-ли не в розыск объявлятьПоэтому, чтобы не иметь проблем, будем платить по-прежнему, и, конечно, с учетом социальных норм потребления (50% в пределах норм, а свыше 100%). Это я знаю, поскольку пеню с их учетом считаю Igneus Повідомлень: 297 З нами з: 29.08.18 Подякував: 82 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1585158615871588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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