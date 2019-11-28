RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1585158615871588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:01

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Однако, на основании какого док-та вы САМИ будете расчитывать скока перечислить поставщику, Раньше была единая квиташка, де указывали вашу долю и долю льготы. А теперь шо? Вам приходит ОБЩАЯ доля. Вот и платите ВСЮ ОБЩУЮ...

clientage, полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льгот наличкой.
В безналичном варианте льготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать. А иначе получится безосновательное обогащение исполнителя услуг, если будут платить льготник полную сумму и государство безналом.
Наконец, на мой взгляд, это проблема двух молодых дам, которые заняли кабинеты в министерствах социальной политики, а также развития общин и каких-то там территорий.
Igneus
 
Повідомлень: 297
З нами з: 29.08.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:06

  Igneus написав:Газ и свет не могут отключить вообще, вне зависимости от компенсации льгот. А вот пеню насчитать не смогут, если у государства будет долг по льготам (ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах")

Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта... Особенно прикольно, когда они это делают сейчас у людей с индивидуальным отоплением... Хорошо хоть еще морозов нет. Пикеты, угрозы судом иногда помогают, но по 2-3 недели люди без газа сидят. Еще хорошо помогает, если должники оплачивают, тогда и в течение дня могут включить...
И про 50% самому считать - следует учесть 50% от социальных норм, все что сверх надо оплачивать 100%. А если потребляешь меньше нормы, то можно и менее 50% платить.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5691
З нами з: 20.01.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:11

Re: Ощадбанк

  Igneus написав:А иначе получится безосновательное обогащение исполнителя услуг, если будут платить льготник полную сумму и государство безналом.

Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5691
З нами з: 20.01.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:38

Re: Ощадбанк

  Igneus написав:clientage, полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льгот наличкой.
В безналичном варианте льготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать.

По умолчанию учитывается безналичный вар-т. Однако сейчас всем льготникам пришли квиташки на всю сумму. Подождемс-посмотрим, шо будет в начале декабря
Посчитать то не сложно, но если ты в курсе всех изменений тарифов, соцнорм. Легче проверить, шо тебе насчитали. Вот грядет очередное изменение тарифов, посмотрим как пенсы-льготники нацепив 2 пары очков будут САМИ вычитывать тарифы и чото считать.. на счетах или в столбик, тихо матерясь на Неньку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29702
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3435 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:38

Re: Ощадбанк

:wink:
  ol_zy написав:Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта...

Это уже не гражданский процесс, а уголовный, самоуправство, ст. 356 УК. Кроме того, юридическая ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 61 Конституции Украины). При этом, в суде заказывается экспертиза, и тогда не только проблема "утечки" снимается, но некоторые мои оппоненты из сферы ЖКХ после заказа экспертизы даже в суд не приходят. Наконец, по ст. 10 закона "О защите прав потребителей" исполнитель услуг не несет ответственности за неисполнение обязательства, если он докажет, что это произошло по вине потребителя или в случае форс-мажора. Ну, а если не докажет, то ему врубается пеня 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.

  ol_zy написав:Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет.

Зачем создавать себе проблемы, как некоторые киевляне, которые переплатили "Киевэнерго", а теперь оно сменило место регистрации юридического лица на Донецкую область и теперь его нужно чуть-ли не в розыск объявлять :wink:
Поэтому, чтобы не иметь проблем, будем платить по-прежнему, и, конечно, с учетом социальных норм потребления (50% в пределах норм, а свыше 100%). Это я знаю, поскольку пеню с их учетом считаю :)
Igneus
 
Повідомлень: 297
З нами з: 29.08.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1585158615871588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, tarasum, uaprofi і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14298)
28.11.2019 21:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.