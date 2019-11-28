clientage написав:Однако, на основании какого док-та вы САМИ будете расчитывать скока перечислить поставщику, Раньше была единая квиташка, де указывали вашу долю и долю льготы. А теперь шо? Вам приходит ОБЩАЯ доля. Вот и платите ВСЮ ОБЩУЮ...
clientage, полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льгот наличкой. В безналичном варианте льготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать. А иначе получится безосновательное обогащение исполнителя услуг, если будут платить льготник полную сумму и государство безналом. Наконец, на мой взгляд, это проблема двух молодых дам, которые заняли кабинеты в министерствах социальной политики, а также развития общин и каких-то там территорий.
Igneus написав:Газ и свет не могут отключить вообще, вне зависимости от компенсации льгот. А вот пеню насчитать не смогут, если у государства будет долг по льготам (ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах")
Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта... Особенно прикольно, когда они это делают сейчас у людей с индивидуальным отоплением... Хорошо хоть еще морозов нет. Пикеты, угрозы судом иногда помогают, но по 2-3 недели люди без газа сидят. Еще хорошо помогает, если должники оплачивают, тогда и в течение дня могут включить... И про 50% самому считать - следует учесть 50% от социальных норм, все что сверх надо оплачивать 100%. А если потребляешь меньше нормы, то можно и менее 50% платить.
Igneus написав:clientage, полную сумму в квитанции обязан платить льготник, который избрал вариант получения льгот наличкой. В безналичном варианте льготник платит сумму за исключением льготы. Ее же несложно посчитать.
По умолчанию учитывается безналичный вар-т. Однако сейчас всем льготникам пришли квиташки на всю сумму. Подождемс-посмотрим, шо будет в начале декабря Посчитать то не сложно, но если ты в курсе всех изменений тарифов, соцнорм. Легче проверить, шо тебе насчитали. Вот грядет очередное изменение тарифов, посмотрим как пенсы-льготники нацепив 2 пары очков будут САМИ вычитывать тарифы и чото считать.. на счетах или в столбик, тихо матерясь на Неньку
ol_zy написав:Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта...
Это уже не гражданский процесс, а уголовный, самоуправство, ст. 356 УК. Кроме того, юридическая ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 61 Конституции Украины). При этом, в суде заказывается экспертиза, и тогда не только проблема "утечки" снимается, но некоторые мои оппоненты из сферы ЖКХ после заказа экспертизы даже в суд не приходят. Наконец, по ст. 10 закона "О защите прав потребителей" исполнитель услуг не несет ответственности за неисполнение обязательства, если он докажет, что это произошло по вине потребителя или в случае форс-мажора. Ну, а если не докажет, то ему врубается пеня 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.
ol_zy написав:Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет.
Зачем создавать себе проблемы, как некоторые киевляне, которые переплатили "Киевэнерго", а теперь оно сменило место регистрации юридического лица на Донецкую область и теперь его нужно чуть-ли не в розыск объявлять Поэтому, чтобы не иметь проблем, будем платить по-прежнему, и, конечно, с учетом социальных норм потребления (50% в пределах норм, а свыше 100%). Это я знаю, поскольку пеню с их учетом считаю
clientage написав:а щас субсидия на 2 нед. задержалась,
Маме в Ощад субсидию вовремя зачислили, день в день.
clientage написав:на основании какого док-та вы САМИ будете расчитывать
Что там непонятного? Отопление 50% на квартиру, ЖЭК 50% на своё рыло, электро 50% на 90 киловатт. Горячей не пользуюсь, за холодную там копейки, лень считать. Если Минсоц платить не будет, с января буду недоплачивать льготу. Разницу, если я что-то останусь должен за отопительный сезон, погашу в июне-июле. За льготу пусть поставщики с Минсоцем судятся. Нашли дураков.
acsir написав:Что там непонятного? Отопление 50% на квартиру, ЖЭК 50% на своё рыло
Неее. Эти все 50% нуна пересчитать не на всю хавиру, а на соц норму, кажись 36.5 кв. м. Отакее, незачёт вам Мой пенс тоже грозится чото там не платить и заставляет меня щас уже рисовать ему формулы пересчета
acsir написав:clientage Отопление не по площади, а по Гигакалориям на квадратный метр. Я в норму почти укладываюсь. Долг доплачу. У кого подругому - каждый себе математик. Не умеешь считать - плати 100%.
С такой логикой можно не платить весь отопительный сезон и когда получишь за 5…месяцев долг - оплатить лишь половину-?