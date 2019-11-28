Додано: Чет 28 лис, 2019 21:38

ol_zy написав: Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта... Газ отключают элементарно приезжают и отключают стояк под соусом - анонимный звонок об утечке газа. А вот чтобы назад включить - целая эпопея и договор на обслуживание труб заключи и долги каждая квартира оплати, а потом включим. А для суда: была утечка, отремонтировать не можем - уже нет в тарифе, сначала надо найти организацию с лицензией для ремонта...

ol_zy написав: Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет. Пишите заявления на возврат переплаты и исполнитель обязан эту сумму вам вернуть на указанный в заявлении счет. Если исполнитель нормальный, то без проблем вернет.

Это уже не гражданский процесс, а уголовный, самоуправство, ст. 356 УК. Кроме того, юридическая ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 61 Конституции Украины). При этом, в суде заказывается экспертиза, и тогда не только проблема "утечки" снимается, но некоторые мои оппоненты из сферы ЖКХ после заказа экспертизы даже в суд не приходят. Наконец, по ст. 10 закона "О защите прав потребителей" исполнитель услуг не несет ответственности за неисполнение обязательства, если он докажет, что это произошло по вине потребителя или в случае форс-мажора. Ну, а если не докажет, то ему врубается пеня 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.Зачем создавать себе проблемы, как некоторые киевляне, которые переплатили "Киевэнерго", а теперь оно сменило место регистрации юридического лица на Донецкую область и теперь его нужно чуть-ли не в розыск объявлятьПоэтому, чтобы не иметь проблем, будем платить по-прежнему, и, конечно, с учетом социальных норм потребления (50% в пределах норм, а свыше 100%). Это я знаю, поскольку пеню с их учетом считаю