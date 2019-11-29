Дякуємо, Ощадбанк!
СМС-повідомлення про нараховану пільгу в 0 грн 00 коп. було дуже доречним!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:39
Re: Ощадбанк
Дякуємо, Ощадбанк!
СМС-повідомлення про нараховану пільгу в 0 грн 00 коп. було дуже доречним!
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:04
А что это за смс-сообщение про льготы, можно подробнее ?
Тоже такое пришло, впервые.
Кому оно рассылается и главное - зачем ?
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