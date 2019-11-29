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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1586158715881589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:39

Re: Ощадбанк

Дякуємо, Ощадбанк!
СМС-повідомлення про нараховану пільгу в 0 грн 00 коп. було дуже доречним! :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:04

А что это за смс-сообщение про льготы, можно подробнее ?
Тоже такое пришло, впервые.
Кому оно рассылается и главное - зачем ?
mustbe
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  #<1 ... 1586158715881589
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