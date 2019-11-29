Дякуємо, Ощадбанк!
СМС-повідомлення про нараховану пільгу в 0 грн 00 коп. було дуже доречним!
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:39
Re: Ощадбанк
Дякуємо, Ощадбанк!
СМС-повідомлення про нараховану пільгу в 0 грн 00 коп. було дуже доречним!
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:04
А что это за смс-сообщение про льготы, можно подробнее ?
Тоже такое пришло, впервые.
Кому оно рассылается и главное - зачем ?
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:27
C 1 октября 2019 года действует монетизация жилищно-коммунальных льгот:
Регулируется порядок монетизации жилищно-коммунальных льгот постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года № 373:
Теперь жилищно-коммунальную льготу можно получить наличкой на свой банковский счет, но для этого нужно написать заявление в управление социальной защиты, и тогда все счета на предоставление услуг нужно оплачивать полностью.
Если заявление льготник не писал, то для него по умолчанию остается действовать безналичный вариант предоставления этих льгот, когда управление социальной защиты перечисляет сумму льгот Ощадбанку, а тот до 18 числа каждого месяца - исполнителям услуг. В этом варианте льготник должен платить за услуги за вычетом льготы, а Ощадбанк присылает ему СМС о перечислении льготных сумм исполнителям услуг:
"...3) АТ “Ощадбанк” інформує протягом доби після здійснення перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговика шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги(у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика). У смс-повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” не отримані реєстри нарахованих сум платежів пільговикам;"
Информацию о состоянии расчетов Ощадбанка с исполнителями услуг по льготам можно также увидеть в личном кабинете Ощадбанка, если его оформить.
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