Дякуємо, Ощадбанк!
СМС-повідомлення про нараховану пільгу в 0 грн 00 коп. було дуже доречним!
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:39
Re: Ощадбанк
Дякуємо, Ощадбанк!
СМС-повідомлення про нараховану пільгу в 0 грн 00 коп. було дуже доречним!
Додано: Суб 30 лис, 2019 08:04
А что это за смс-сообщение про льготы, можно подробнее ?
Тоже такое пришло, впервые.
Кому оно рассылается и главное - зачем ?
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:27
C 1 октября 2019 года действует монетизация жилищно-коммунальных льгот:
Регулируется порядок монетизации жилищно-коммунальных льгот постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года № 373:
Теперь жилищно-коммунальную льготу можно получить наличкой на свой банковский счет, но для этого нужно написать заявление в управление социальной защиты, и тогда все счета на предоставление услуг нужно оплачивать полностью.
Если заявление льготник не писал, то для него по умолчанию остается действовать безналичный вариант предоставления этих льгот, когда управление социальной защиты перечисляет сумму льгот Ощадбанку, а тот до 18 числа каждого месяца - исполнителям услуг. В этом варианте льготник должен платить за услуги за вычетом льготы, а Ощадбанк присылает ему СМС о перечислении льготных сумм исполнителям услуг:
"...3) АТ “Ощадбанк” інформує протягом доби після здійснення перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговика шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги(у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика). У смс-повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” не отримані реєстри нарахованих сум платежів пільговикам;"
Информацию о состоянии расчетов Ощадбанка с исполнителями услуг по льготам можно также увидеть в личном кабинете Ощадбанка, если его оформить.
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:46
А это заявление можно написать только с 1 по 15 октября и с 1 по 15 мая, или сейчас тоже можно?
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:00
До 15 октября, и тогда наличкой можно получать с началом отопительного сезона, или до 15 мая, тогда наличкой можно получать с началом ... неотопительного сезона.
Таким образом, если не написали заявление до 15 октября, то в этом отопительном сезоне получать льготы можно только безналом, но можно, в принципе, уже писать о переводе на получение налички, но это право получите с началом ... неотопительного сезона в 2020 году.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:02
Re: Ощадбанк
По закону нельзя. Только перед началом отопительного сезона и после его окончания.
На практике - кто знает. Попробуйте, если кум или брат в Минсоце работают.
Пока это не работает. Не то чтобы совсем, но по срокам и содержанию - через жо*пу.
Я так подозреваю, что для получения, разноски и оформления должным образом информации для миллионов льготников нужен солидный штат, а в Ощаде просто некому этим заниматься.
В Минсоце тем более некому.
Создадут еще одно министерство. Министерство Согласования СМС.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:41
Re: Ощадбанк
В 80-х годах прошлого века я начал службу и за мной закрепили штатный комплект вооружения по моей офицерской должности и внештатный комплект вооружения по должности прапорщика.
За внештатный комплект вооружения за 3 года я не получил ни копейки.
Но был предупрежден под расписку, что за невыполнение боевой задачи буду наказан, вплоть до знакомства с не столь отдаленными местами, за любой комплект или за оба вместе. Отказаться было нельзя и уволиться тогда тоже.
А сейчас это ИХ проблемы - пусть служат на государственной службе за деньги плательщиков налогов.
Есть вполне работающие принципы правовой определенности и надлежащего государственного управления, с позиций которых определяется качество законодательства и его исполнение.
Это до сентября 1997 года чиновник, в том числе судья, мог сказать - ой, тут не приняли подзаконный правовой акт, или приняли, но есть коллизия между актами, или они все такие нечеткие, что не буду ничего делать.
С сентября 1997 года эта "лавочка" прикрылась.
Додано: Нед 01 гру, 2019 04:08
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:41
Если кабмин не сделает 30, 31 выходными, то на 28-е декабря.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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