Додано: Суб 30 лис, 2019 11:41

acsir написав: Пока это не работает. Не то чтобы совсем, но по срокам и содержанию - через жо*пу.

Я так подозреваю, что для получения, разноски и оформления должным образом информации для миллионов льготников нужен солидный штат, а в Ощаде просто некому этим заниматься.

В Минсоце тем более некому.

Создадут еще одно министерство. Министерство Согласования СМС. Пока это не работает. Не то чтобы совсем, но по срокам и содержанию - через жо*пу.Я так подозреваю, что для получения, разноски и оформления должным образом информации для миллионов льготников нужен солидный штат, а в Ощаде просто некому этим заниматься.В Минсоце тем более некому.Создадут еще одно министерство. Министерство Согласования СМС.

В 80-х годах прошлого века я начал службу и за мной закрепили штатный комплект вооружения по моей офицерской должности и внештатный комплект вооружения по должности прапорщика.За внештатный комплект вооружения за 3 года я не получил ни копейки.Но был предупрежден под расписку, что за невыполнение боевой задачи буду наказан, вплоть до знакомства с не столь отдаленными местами, за любой комплект или за оба вместе. Отказаться было нельзя и уволиться тогда тоже.А сейчас это ИХ проблемы - пусть служат на государственной службе за деньги плательщиков налогов.Есть вполне работающие принципы правовой определенности и надлежащего государственного управления, с позиций которых определяется качество законодательства и его исполнение.Это до сентября 1997 года чиновник, в том числе судья, мог сказать - ой, тут не приняли подзаконный правовой акт, или приняли, но есть коллизия между актами, или они все такие нечеткие, что не буду ничего делать.С сентября 1997 года эта "лавочка" прикрылась.