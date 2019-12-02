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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1587158815891590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50

Re: Ощадбанк

  Фантом написав:Если кабмин не сделает 30, 31 выходными,

Насколько я помню в этом году последний полноценный банковский день (когда все работает "как обычно") - 27 декабря. 28го СЭП будет работать только на уплату налогов и приравненных платежей + расчеты банков с НБУ. Платежи внутри одного банка разрешены, но этот вопрос отдан на откуп самого банка.
29-31 декабря - официально выходные - банки могут проводить операции с датой валютирования (отображением их в балансе) уже январем.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:11

Flamingo Наверное Вы правы, в Ощад24 дата билинга светит 25 декабря. Сейчас на горячку позвоню, самому интересно.
П.С Позвонил. Билинг 25-го, гаситься по 24-е.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 02:52

  Фантом написав:Flamingo Наверное Вы правы, в Ощад24 дата билинга светит 25 декабря. Сейчас на горячку позвоню, самому интересно.
П.С Позвонил. Билинг 25-го, гаситься по 24-е.

А в каком разделе в Ощад 24 светит дату билинга?
Месяца три назад они поменяли условия по билинговой дате. Теперь билинговая дата приходится на последние выходные месяца, если за "выходными билинга" есть хотя бы 1 рабочий день.
Если 30, 31 выходные, то билинг 21-22 декабря. Следуя их новым правилам.
Поправьте, если не так.
P.S. В ноябре был билинг 23.11.
P.P.S В какой день уже можно осуществлять покупки в декабре после билинга, чтобы быть в новом льготном периоде?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 07:28

Re: Ощадбанк

  anikola13 написав:Поправьте, если не так.

Поправляю ;)
Благодаря ПАПу в Украине (где католиков по оценкам не более 6%) в декабре 25 число день нерабочий (вернее праздничный - католическое рождество). И после него еще будет минимум 2 полноценных рабочих дня.
ЗЫ. Я вот думаю а че у нас до сих пор "рош а шана" и "курбан байрам" до сих пор не официальные праздники :mrgreen: . Все таки на нашей территории и могила Цадика Нахмана - это раз, ну и в Крыму как бы титульная нация исповедующая ислам - это 2 - все предпосылки для введения очередных праздников есть;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:56

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:Благодаря ПАПу в Украине (где католиков по оценкам не более 6%) в декабре 25 число день нерабочий (вернее праздничный - католическое рождество). И после него еще будет минимум 2 полноценных рабочих дня.
ЗЫ. Я вот думаю а че у нас до сих пор "рош а шана" и "курбан байрам" до сих пор не официальные праздники :mrgreen: .


В альма-матер православия Греции рождество 25-го числа.
Так что то не о католиках думали.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:58

Re: Ощадбанк

  Aps написав:В альма-матер православия Греции рождество 25-го числа.
Так что то не о католиках думали.

В Греции могут праздновать что угодно и когда угодно. В данном контексте мы говорим о том, что именно празднуют в Украине 25 декабря. Хотя оба праздничных дня 7 января и 25 декабря называются одинаково - рождество христово - при принятии Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины о Труде в пояснительной записке в частности отмечалось:
"близько 23 172 діючих релігійних православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад відзначають Різдво Христове 7 січня за Юліанським календарем.
Водночас, автори законопроекту наводять дані, що близько 11 000 релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% від усіх діючих релігійних організацій України, святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. При цьому на законодавчому рівні цей день не визначено, як вихідний день."
Другими словами - праздник учрежден таки не для жителей Греции, а для украинских "католических и протестантских громад".
Потому у меня вопрос - почему обидели тех кто празднует "курбан байрам" и "рош а шана". Их "громад" тоже как бы немало ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:04

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:Другими словами - праздник учрежден таки не для жителей Греции, а для украинских "католических и протестантских громад".
Потому у меня вопрос - почему обидели тех кто празднует "курбан байрам" и "рош а шана". Их "громад" тоже как бы немало ;)


Цель это плавный уход от 7-го января.
Разве это не понятно?
Aps
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