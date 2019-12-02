Aps написав:
В альма-матер православия Греции рождество 25-го числа.
Так что то не о католиках думали.
В Греции могут праздновать что угодно и когда угодно. В данном контексте мы говорим о том, что именно празднуют в Украине 25 декабря. Хотя оба праздничных дня 7 января и 25 декабря называются одинаково - рождество христово - при принятии Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины о Труде в пояснительной записке в частности отмечалось:
"близько 23 172 діючих релігійних православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад
відзначають Різдво Христове 7 січня за Юліанським календарем.
Водночас, автори законопроекту наводять дані, що близько 11 000 релігійних католицьких і протестантських громад
, що складає біля 30% від усіх діючих релігійних організацій України, святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. При цьому на законодавчому рівні цей день не визначено, як вихідний день."
Другими словами - праздник учрежден таки не для жителей Греции, а для украинских "католических и протестантских громад".
Потому у меня вопрос - почему обидели тех кто празднует "курбан байрам" и "рош а шана". Их "громад" тоже как бы немало