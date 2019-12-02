Фантом написав:Если кабмин не сделает 30, 31 выходными,
Насколько я помню в этом году последний полноценный банковский день (когда все работает "как обычно") - 27 декабря. 28го СЭП будет работать только на уплату налогов и приравненных платежей + расчеты банков с НБУ. Платежи внутри одного банка разрешены, но этот вопрос отдан на откуп самого банка. 29-31 декабря - официально выходные - банки могут проводить операции с датой валютирования (отображением их в балансе) уже январем.
Фантом написав:Flamingo Наверное Вы правы, в Ощад24 дата билинга светит 25 декабря. Сейчас на горячку позвоню, самому интересно. П.С Позвонил. Билинг 25-го, гаситься по 24-е.
А в каком разделе в Ощад 24 светит дату билинга? Месяца три назад они поменяли условия по билинговой дате. Теперь билинговая дата приходится на последние выходные месяца, если за "выходными билинга" есть хотя бы 1 рабочий день. Если 30, 31 выходные, то билинг 21-22 декабря. Следуя их новым правилам. Поправьте, если не так. P.S. В ноябре был билинг 23.11. P.P.S В какой день уже можно осуществлять покупки в декабре после билинга, чтобы быть в новом льготном периоде?
Поправляю Благодаря ПАПу в Украине (где католиков по оценкам не более 6%) в декабре 25 число день нерабочий (вернее праздничный - католическое рождество). И после него еще будет минимум 2 полноценных рабочих дня. ЗЫ. Я вот думаю а че у нас до сих пор "рош а шана" и "курбан байрам" до сих пор не официальные праздники . Все таки на нашей территории и могила Цадика Нахмана - это раз, ну и в Крыму как бы титульная нация исповедующая ислам - это 2 - все предпосылки для введения очередных праздников есть;)
Flamingo написав:Благодаря ПАПу в Украине (где католиков по оценкам не более 6%) в декабре 25 число день нерабочий (вернее праздничный - католическое рождество). И после него еще будет минимум 2 полноценных рабочих дня. ЗЫ. Я вот думаю а че у нас до сих пор "рош а шана" и "курбан байрам" до сих пор не официальные праздники .
В альма-матер православия Греции рождество 25-го числа. Так что то не о католиках думали.
Aps написав:В альма-матер православия Греции рождество 25-го числа. Так что то не о католиках думали.
В Греции могут праздновать что угодно и когда угодно. В данном контексте мы говорим о том, что именно празднуют в Украине 25 декабря. Хотя оба праздничных дня 7 января и 25 декабря называются одинаково - рождество христово - при принятии Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины о Труде в пояснительной записке в частности отмечалось: "близько 23 172 діючих релігійних православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад відзначають Різдво Христове 7 січня за Юліанським календарем. Водночас, автори законопроекту наводять дані, що близько 11 000 релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% від усіх діючих релігійних організацій України, святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. При цьому на законодавчому рівні цей день не визначено, як вихідний день." Другими словами - праздник учрежден таки не для жителей Греции, а для украинских "католических и протестантских громад". Потому у меня вопрос - почему обидели тех кто празднует "курбан байрам" и "рош а шана". Их "громад" тоже как бы немало
Flamingo написав:Другими словами - праздник учрежден таки не для жителей Греции, а для украинских "католических и протестантских громад". Потому у меня вопрос - почему обидели тех кто празднует "курбан байрам" и "рош а шана". Их "громад" тоже как бы немало
Цель это плавный уход от 7-го января. Разве это не понятно?
Flamingo написав:Другими словами - праздник учрежден таки не для жителей Греции, а для украинских "католических и протестантских громад". Потому у меня вопрос - почему обидели тех кто празднует "курбан байрам" и "рош а шана". Их "громад" тоже как бы немало
Цель это плавный уход от 7-го января. Разве это не понятно?
не не понятно. Опять обращусь к первоисточнику: "Комітет також звертає увагу, що є країни, які мають два вихідних дні для святкування Різдва Христова в грудні за Григоріанським календарем та у січні за Юліанським календарем, зокрема це: Білорусія — 25 грудня та 7 січня; Молдова — 25 грудня та 7 січня; Ліван — 6 січня та 25 грудня; Албанія — 25 грудня та 7 січня." Так что не думаю что 7е отменят. Зачем Украине конфронтация с 70% "православних та греко-католицьких громад"?
Flamingo написав:Так что не думаю что 7е отменят. Зачем Украине конфронтация с 70% "православних та греко-католицьких громад"?
Держава не відмінить, але перейти на святкування Різдва за григоріанським календарем можуть з часом виявити бажання самі православна (ПЦУ) та греко-католицька (УГКЦ) церкви, тим паче, що з 15 офіційних православних церков світу більша половина вже давно перейшла на святкування Різдва 25 грудня. От на те і розрахунок, що рано чи пізно перейдуть і церкви в Україні - ПЦУ і УГКЦ. Ніякої конфронтації тоді не буде.