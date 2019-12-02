Додано: Пон 02 гру, 2019 22:11

Flamingo Наверное Вы правы, в Ощад24 дата билинга светит 25 декабря. Сейчас на горячку позвоню, самому интересно.

П.С Позвонил. Билинг 25-го, гаситься по 24-е.

Кто не пьёт, тот не рискует.