УМОВИ
20 грн = 1 бал
Кто-то пользуется?
Это выгодно смотрится.
Я пробовал ввести карту киянина для пенсинеров, которая, для бесплатного входа в метро. Выдало что карти не иснуе.
В поддержке, конечно, никто не знает ничего.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:09
Муніципальні карти
УМОВИ
20 грн = 1 бал
Кто-то пользуется?
Это выгодно смотрится.
Я пробовал ввести карту киянина для пенсинеров, которая, для бесплатного входа в метро. Выдало что карти не иснуе.
В поддержке, конечно, никто не знает ничего.
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:52
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