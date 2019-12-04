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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1588158915901591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:09

Муніципальні карти

УМОВИ

20 грн = 1 бал

http://rewards.mastercard.ua/banks/oschadbank

Кто-то пользуется?
Это выгодно смотрится.

Я пробовал ввести карту киянина для пенсинеров, которая, для бесплатного входа в метро. Выдало что карти не иснуе.

В поддержке, конечно, никто не знает ничего.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:52

  Фантом написав:Flamingo Наверное Вы правы, в Ощад24 дата билинга светит 25 декабря. Сейчас на горячку позвоню, самому интересно.
П.С Позвонил. Билинг 25-го, гаситься по 24-е.

Гаситься 24 включительно?
anikola13
 
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