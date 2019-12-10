Obval_Defoltovich
В пятницу пк не фурычил, только в субботу починили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:37
Obval_Defoltovich
В пятницу пк не фурычил, только в субботу починили.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 08:00
Re: Ощадбанк
Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?
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