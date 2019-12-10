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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1589159015911592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:37

Obval_Defoltovich
В пятницу пк не фурычил, только в субботу починили.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:00

Re: Ощадбанк

Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?
tarasum
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  #<1 ... 1589159015911592
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