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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:37
Obval_Defoltovich
В пятницу пк не фурычил, только в субботу починили.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 08:00
Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26
tarasum написав:
Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?
В п"ятницю відправляв СЕП на ТАС в 14.50, в ТАС зайшло о 16.03.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:03
Ferlakur написав: tarasum написав:
Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?
В п"ятницю відправляв СЕП на ТАС в 14.50, в ТАС зайшло о 16.03.
В пятницу отправлял на "Альфу" в 15:10, поступили в понедельник в 9 утра.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:06
stadtisch написав:
В пятницу отправлял на "Альфу" в 15:10, поступили в понедельник в 9 утра.
Через котловий?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:32
tarasum написав:
Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?
Дето в самом ИБ указано, шо при создании платежа до 15:00 отправка уходит текущим днем. Но вот я пару раз отправлял так дето в 14:30 по пятницам, и гроши приходили ток в Пн.
Причем можно создать платеж и в Вс, и гроши прийдут (в альфу, тас) до 10:00 в Пн.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19
Квесторе_поверніться написав: stadtisch написав:
В пятницу отправлял на "Альфу" в 15:10, поступили в понедельник в 9 утра.
Через котловий?
на IBAN
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