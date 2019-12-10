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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1589159015911592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:37

Obval_Defoltovich
В пятницу пк не фурычил, только в субботу починили.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:00

Re: Ощадбанк

Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26

  tarasum написав:Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?

В п"ятницю відправляв СЕП на ТАС в 14.50, в ТАС зайшло о 16.03.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:03

  Ferlakur написав:
  tarasum написав:Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?

В п"ятницю відправляв СЕП на ТАС в 14.50, в ТАС зайшло о 16.03.


В пятницу отправлял на "Альфу" в 15:10, поступили в понедельник в 9 утра.
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:06

Re: Ощадбанк

  stadtisch написав:В пятницу отправлял на "Альфу" в 15:10, поступили в понедельник в 9 утра.

Через котловий?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:32

  tarasum написав:Як ходить Сеп в ощад24,часові рамки відправки? Коли максимально пізно можна відправити сеп,щоб зарахувалися в той же день?

Дето в самом ИБ указано, шо при создании платежа до 15:00 отправка уходит текущим днем. Но вот я пару раз отправлял так дето в 14:30 по пятницам, и гроши приходили ток в Пн.
Причем можно создать платеж и в Вс, и гроши прийдут (в альфу, тас) до 10:00 в Пн.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19

  Квесторе_поверніться написав:
  stadtisch написав:В пятницу отправлял на "Альфу" в 15:10, поступили в понедельник в 9 утра.

Через котловий?

на IBAN
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:46

Re: Ощадбанк

  stadtisch написав:на IBAN

Імярека?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:53

  Квесторе_поверніться написав:
  stadtisch написав:на IBAN

Імярека?

Да.
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