ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:05
Re: Ощадбанк
ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:30
давно ведь собирались это сделать, пусть Пышный поработает в равных условиях, все мы быстро увидим эффективность работы этой банки
обслуживание в ощАДе еще то, так что те кто привыкли к хорошему - отсюда давно сбежали, соглашусь что разницу может никто и не заметить... ну кроме самого Пышного
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:35
Ну нет уж, пускай делают по директиве ес - 100000 ойро
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