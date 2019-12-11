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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1590159115921593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:05

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Вони там шо...з дуба впали

ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:30

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вони там шо...з дуба впали

ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит :)

давно ведь собирались это сделать, пусть Пышный поработает в равных условиях, все мы быстро увидим эффективность работы этой банки ;)
обслуживание в ощАДе еще то, так что те кто привыкли к хорошему - отсюда давно сбежали, соглашусь что разницу может никто и не заметить... ну кроме самого Пышного :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:35

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вони там шо...з дуба впали

ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит :)

Ну нет уж, пускай делают по директиве ес - 100000 ойро
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