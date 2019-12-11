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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1590159115921593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:05

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Вони там шо...з дуба впали

ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:30

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вони там шо...з дуба впали

ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит :)

давно ведь собирались это сделать, пусть Пышный поработает в равных условиях, все мы быстро увидим эффективность работы этой банки ;)
обслуживание в ощАДе еще то, так что те кто привыкли к хорошему - отсюда давно сбежали, соглашусь что разницу может никто и не заметить... ну кроме самого Пышного :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:35

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вони там шо...з дуба впали

ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит :)

Ну нет уж, пускай делают по директиве ес - 100000 ойро
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:41

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вони там шо...з дуба впали

ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит :)

Ну нет уж, пускай делают по директиве ес - 100000 ойро


Хай хоть мульйон фунтів, але якщо Ощад впаде, то погорілці через роки будуть стояти в черзі за Вовиною тисячою. :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:54

clientage, напомните пожалуйста, в ощаде можно получить несколько карт в тарифе "Мій рахунок"?!?
и правильную последовательность действий по перерегистрации ИБ со старой карты "Мій рахунок"(срок действия заканчивается) на новую. Еще одну откроют в том же отделении или лучше сразу идти в другое? Можно в ЛС, заранее благодарен за ответ ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04

Re: Ощадбанк

  Скупердяй написав:Хай хоть мульйон фунтів, але якщо Ощад впаде, то погорілці через роки будуть стояти в черзі за Вовиною тисячою. :mrgreen:

Если Ощад упадет - то тысяча будет уже точно не Вовына
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:08

  Lost написав:clientage, напомните пожалуйста, в ощаде можно получить несколько карт в тарифе "Мій рахунок"?!?
и правильную последовательность действий по перерегистрации ИБ со старой карты "Мій рахунок"(срок действия заканчивается) на новую. Еще одну откроют в том же отделении или лучше сразу идти в другое? Можно в ЛС, заранее благодарен за ответ ;)

Тут Мій комфорт для ІБ треба.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:22

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Мій комфорт

Квесторе_поверніться, ви впевнені?!? дивлюся тарифи

ТАРИФИ за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки
за тарифним пакетом МІЙ РАХУНОК

Підключення до СМС - банкінгу в установі, в банкоматах та ІПТ Банку, в Контакт-центрі не тарифікується

Підключення до Ощад24/7 не тарифікується
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:28

  Lost написав:Квесторе_поверніться, ви впевнені?!? дивлюся тарифи

ТАРИФИ за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки
за тарифним пакетом МІЙ РАХУНОК

Підключення до СМС - банкінгу в установі, в банкоматах та ІПТ Банку, в Контакт-центрі не тарифікується

Підключення до Ощад24/7 не тарифікується


Підключення не тарифікується, а отримання повідомлень очєнь даже тарифікується :mrgreen:
Ferlakur
 
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сорри, не доглядел с телефона :(
выходит нужен мой комфорт?!?
Lost
 
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