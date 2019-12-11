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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:05
Квесторе_поверніться написав:
Вони там шо...з дуба впали
ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:30
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Вони там шо...з дуба впали
ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит
давно ведь собирались это сделать, пусть Пышный поработает в равных условиях, все мы быстро увидим эффективность работы этой банки
обслуживание в ощАДе еще то, так что те кто привыкли к хорошему - отсюда давно сбежали, соглашусь что разницу может никто и не заметить... ну кроме самого Пышного
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Lost
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:35
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Вони там шо...з дуба впали
ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит
Ну нет уж, пускай делают по директиве ес - 100000 ойро
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:41
Stringer написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Вони там шо...з дуба впали
ну хай устанавливают гарсумму Фонда в 500К, а лучше 1М, и быро снимают госгарантию... мож никто и не заметит
Ну нет уж, пускай делают по директиве ес - 100000 ойро
Хай хоть мульйон фунтів, але якщо Ощад впаде, то погорілці через роки будуть стояти в черзі за Вовиною тисячою.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:54
clientage
, напомните пожалуйста, в ощаде можно получить несколько карт в тарифе "Мій рахунок"?!?
и правильную последовательность действий по перерегистрации ИБ со старой карты "Мій рахунок"(срок действия заканчивается) на новую. Еще одну откроют в том же отделении или лучше сразу идти в другое? Можно в ЛС, заранее благодарен за ответ
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Lost
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04
Скупердяй написав:
Хай хоть мульйон фунтів, але якщо Ощад впаде, то погорілці через роки будуть стояти в черзі за Вовиною тисячою.
Если Ощад упадет - то тысяча будет уже точно не Вовына
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ramaz
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:08
Lost написав:clientage
, напомните пожалуйста, в ощаде можно получить несколько карт в тарифе "Мій рахунок"?!?
и правильную последовательность действий по перерегистрации ИБ со старой карты "Мій рахунок"(срок действия заканчивается) на новую. Еще одну откроют в том же отделении или лучше сразу идти в другое? Можно в ЛС, заранее благодарен за ответ
Тут Мій комфорт для ІБ треба.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:22
Квесторе_поверніться
Квесторе_поверніться написав:
Мій комфорт
, ви впевнені?!? дивлюся тарифи
ТАРИФИ за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки
за тарифним пакетом МІЙ РАХУНОК
Підключення до СМС - банкінгу в установі, в банкоматах та ІПТ Банку, в Контакт-центрі не тарифікується
Підключення до Ощад24/7 не тарифікується
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Lost
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:28
Lost написав:Квесторе_поверніться
, ви впевнені?!? дивлюся тарифи
ТАРИФИ за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки
за тарифним пакетом МІЙ РАХУНОК
Підключення до СМС - банкінгу в установі, в банкоматах та ІПТ Банку, в Контакт-центрі не тарифікується
Підключення до Ощад24/7 не тарифікується
Підключення не тарифікується, а отримання повідомлень очєнь даже тарифікується
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Ferlakur
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:32
сорри, не доглядел с телефона
выходит нужен мой комфорт?!?
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Lost
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