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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1591159215931594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:06

  Lost написав:сорри, не доглядел с телефона :(
выходит нужен мой комфорт?!?

Комфорт не сумнівайтесь, вхід на халяву, вихід в готівку 1% комісія.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:27

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  Lost написав:сорри, не доглядел с телефона :(
выходит нужен мой комфорт?!?

Комфорт не сумнівайтесь, вхід на халяву, вихід в готівку 1% комісія.
либо перевести затем с комфорт на мiй рахунок между своими счетами 0.2%+2 грн на бесплатного входного безнала 50000грн всего комиссия за перевод далее обналичивание 102грн. На 5000грн, 12грн комиссия.
vadymbanker
 
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Подякували: 33 раз.
 
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