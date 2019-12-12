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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1591159215931594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:06

  Lost написав:сорри, не доглядел с телефона :(
выходит нужен мой комфорт?!?

Комфорт не сумнівайтесь, вхід на халяву, вихід в готівку 1% комісія.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:27

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  Lost написав:сорри, не доглядел с телефона :(
выходит нужен мой комфорт?!?

Комфорт не сумнівайтесь, вхід на халяву, вихід в готівку 1% комісія.
либо перевести затем с комфорт на мiй рахунок между своими счетами 0.2%+2 грн на бесплатного входного безнала 50000грн всего комиссия за перевод далее обналичивание 102грн. На 5000грн, 12грн комиссия.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:32

Re: Ощадбанк

Вчора завітав у рідне відділення, останній разу був у Ощаді десь рік півтора тому. Був приємно вражений що впізнають та пам’ятають, незважаючи на те що тямущий начальник відділення, як виявилося, звільнився місяць тому та персонал теж змінюється. Отримав картку Мій комфорт десь хвилин за 10-15, на диво черг не було зовсім, що для ощаду не типове. Цього разу у відділенні взагалі був лише я один.
Дякую Квесторе_поверніться за вчасну підказку ;)

Тепер залишилося з'ясувати кращу послідовність дій по перереєстрації ІБ зі старої карти… Прив’язати вже зараз ІБ до нової картки, чи краще зробити це коли термін дії старої закінчиться. Шаблони, налаштування - мають залишитися на місті при такому переході? Буду вдячний всім за відповіді, особливо тим хто знає це з власного досвіду.
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:33

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Lost написав:сорри, не доглядел с телефона :(
выходит нужен мой комфорт?!?

Комфорт не сумнівайтесь, вхід на халяву, вихід в готівку 1% комісія.
либо перевести затем с комфорт на мiй рахунок между своими счетами 0.2%+2 грн на бесплатного входного безнала 50000грн всего комиссия за перевод далее обналичивание 102грн. На 5000грн, 12грн комиссия.

дякую за пораду, теж колись згодиться ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:41

Re: Ощадбанк

Если срок действия карты 12/19 и в ИБ к данному счету уже светится вторая карта "в процессе выпуска", то она уже лежит в отделении и можно идти забирать?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:43

  Ferlakur написав:Если срок действия карты 12/19 и в ИБ к данному счету уже светится вторая карта "в процессе выпуска", то она уже лежит в отделении и можно идти забирать?

Если недели 2 светится, то мона попробовать забрать. Но лучше звякнуть в кассу предварительно
... делайте хоть что-нибудь!
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