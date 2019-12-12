Комфорт не сумнівайтесь, вхід на халяву, вихід в готівку 1% комісія.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:06
Комфорт не сумнівайтесь, вхід на халяву, вихід в готівку 1% комісія.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:27
Re: Ощадбанк
либо перевести затем с комфорт на мiй рахунок между своими счетами 0.2%+2 грн на бесплатного входного безнала 50000грн всего комиссия за перевод далее обналичивание 102грн. На 5000грн, 12грн комиссия.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:32
Re: Ощадбанк
Вчора завітав у рідне відділення, останній разу був у Ощаді десь рік півтора тому. Був приємно вражений що впізнають та пам’ятають, незважаючи на те що тямущий начальник відділення, як виявилося, звільнився місяць тому та персонал теж змінюється. Отримав картку Мій комфорт десь хвилин за 10-15, на диво черг не було зовсім, що для ощаду не типове. Цього разу у відділенні взагалі був лише я один.
Дякую Квесторе_поверніться за вчасну підказку
Тепер залишилося з'ясувати кращу послідовність дій по перереєстрації ІБ зі старої карти… Прив’язати вже зараз ІБ до нової картки, чи краще зробити це коли термін дії старої закінчиться. Шаблони, налаштування - мають залишитися на місті при такому переході? Буду вдячний всім за відповіді, особливо тим хто знає це з власного досвіду.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:33
дякую за пораду, теж колись згодиться
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:41
Re: Ощадбанк
Если срок действия карты 12/19 и в ИБ к данному счету уже светится вторая карта "в процессе выпуска", то она уже лежит в отделении и можно идти забирать?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:43
Если недели 2 светится, то мона попробовать забрать. Но лучше звякнуть в кассу предварительно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:10
Re: Ощадбанк
Користуватися таким алгоритмом.
1. Закрити стару Мою картку.
2. На 0800...вбити стару реєстрацію.
3. Тут
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:13
Когда карта будет доставлена в отделение - должна прийти смска
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:28
Даже если смс информирование по этой карте отключено?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:41
Нет! Отключена, значит отключена. Сами звоните.
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