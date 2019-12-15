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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:57
залез на сайт и запутался((( Какая из карт Мій комфорт???https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards
Додано: Нед 15 гру, 2019 22:03
в ексель тарифах,в куче листов
это ощАд
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:24
Моя карта...в ІБ все пише.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:40
Андрей Пышный украдет 28 млн гривен из Ощадбанка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:49
Аваков раскроет и это дело
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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