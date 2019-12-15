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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:57

залез на сайт и запутался((( Какая из карт Мій комфорт???https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards
olgerd
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:03

  olgerd написав:залез на сайт и запутался((( Какая из карт Мій комфорт???https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards

в ексель тарифах,в куче листов https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
это ощАд
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:24

  olgerd написав:залез на сайт и запутался((( Какая из карт Мій комфорт???https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards

Моя карта...в ІБ все пише.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:40

Андрей Пышный украдет 28 млн гривен из Ощадбанка

https://dubinsky.pro/andrey-pyshnyy-ukr ... hchadbanka
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:49

  greenozon написав:Андрей Пышный украдет 28 млн гривен из Ощадбанка

https://dubinsky.pro/andrey-pyshnyy-ukr ... hchadbanka

Аваков раскроет и это дело
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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