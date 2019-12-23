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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1596159715981599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:06

Мережа банку скоротиться з 2,4 тисяч відділень до 1,8-2 тисяч.

Про це в інтерв'ю FinClub заявила голова наглядової ради Ощадбанку Байба Апін.
https://finclub.net/ua/news/oshchadbank ... dilen.html
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:18

  KVV написав:При знятті коштів з депокарти в $ збрили 30 грн за якусь страхівку(пояснили, що кошти не замовляв тому або 30 грн або приходьте завтра)

Це всюди так чи місцеві перегіби?

ч.3 Статьи 55 ЗУ "О банках...."

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
YKK
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:14

  ГеннадийUA написав:Пришло смс

Narah.pilga 99.69
Zalyshok 0.00 Doplatit:
Electryka 263.83

Что это?
P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.


В платежке пишется нарахованная + авнс :P :P

Пильга покрывает и аванс, рыжий потирает руки...
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