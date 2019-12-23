Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:06
Мережа банку скоротиться з 2,4 тисяч відділень до 1,8-2 тисяч.
Про це в інтерв'ю FinClub заявила голова наглядової ради Ощадбанку Байба Апін.
https://finclub.net/ua/news/oshchadbank ... dilen.html
greenozon
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Додано: Вів 24 гру, 2019 14:18
KVV написав:
При знятті коштів з депокарти в $ збрили 30 грн за якусь страхівку(пояснили, що кошти не замовляв тому або 30 грн або приходьте завтра)
Це всюди так чи місцеві перегіби?
ч.3 Статьи 55 ЗУ "О банках...."
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
YKK
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:14
ГеннадийUA написав:
Пришло смс
Narah.pilga 99.69
Zalyshok 0.00 Doplatit:
Electryka 263.83
Что это?
P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.
В платежке пишется нарахованная + авнс
Пильга покрывает и аванс, рыжий потирает руки...
LEXX
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