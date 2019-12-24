Что это? P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.
Что это? P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.
В платежке пишется нарахованная + авнс
Пильга покрывает и аванс, рыжий потирает руки...
Премьер сказал.что тарифы на газ снизят на треть,на 300 гривень.У них своя арифметика)
Что это? P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.
Перешел по ссылке, зарегестрировался и... результат меня очень удивил))) Пильга на какую то женщину из Херсонской обл. на ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". Вижу ее адрес, Дата народження, РНОКПП (ІПН), ID картка, Номер облікового запису в системі ЄБК, Ідентифікатор особи в БД УПСЗН, Код УПСЗН и... СВОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА) Интересно, горячка Ощада решит проблему отвязки номера...
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