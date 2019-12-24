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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1597159815991600>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:06

Мережа банку скоротиться з 2,4 тисяч відділень до 1,8-2 тисяч.

Про це в інтерв'ю FinClub заявила голова наглядової ради Ощадбанку Байба Апін.
https://finclub.net/ua/news/oshchadbank ... dilen.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:18

  KVV написав:При знятті коштів з депокарти в $ збрили 30 грн за якусь страхівку(пояснили, що кошти не замовляв тому або 30 грн або приходьте завтра)

Це всюди так чи місцеві перегіби?

ч.3 Статьи 55 ЗУ "О банках...."

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
YKK
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:14

  ГеннадийUA написав:Пришло смс

Narah.pilga 99.69
Zalyshok 0.00 Doplatit:
Electryka 263.83

Что это?
P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.


В платежке пишется нарахованная + авнс :P :P

Пильга покрывает и аванс, рыжий потирает руки...
LEXX
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:20

  LEXX написав:
  ГеннадийUA написав:Пришло смс

Narah.pilga 99.69
Zalyshok 0.00 Doplatit:
Electryka 263.83

Что это?
P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.


В платежке пишется нарахованная + авнс :P :P

Пильга покрывает и аванс, рыжий потирает руки...

Премьер сказал.что тарифы на газ снизят на треть,на 300 гривень.У них своя арифметика)
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:00

  ГеннадийUA написав:Пришло смс

Narah.pilga 99.69
Zalyshok 0.00 Doplatit:
Electryka 263.83

Что это?
P.S.: квартира осталось в зоне АТО, никаких документов на субсидию (и переселенческие) не оформлял, оплата за всю коммуналку (чужая квартира) да, через терминал Ощада, но кроме этой самой эл.энергии (ее через личный кабинет картой др.банка). По суммам - итоговая в 363,52 за эл. энергию никогда не была.

  klug написав:ГеннадийUA
Тут подивіться - там буде адреса і деталізація: https://www.oschadbank.ua/ua/sd
Пряме посилання на вхід https://pkb.oschadbank.ua/login

Перешел по ссылке, зарегестрировался и... результат меня очень удивил)))
Пильга на какую то женщину из Херсонской обл. на ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". Вижу ее адрес, Дата народження, РНОКПП (ІПН), ID картка, Номер облікового запису в системі ЄБК, Ідентифікатор особи в БД УПСЗН, Код УПСЗН и... СВОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА)
Интересно, горячка Ощада решит проблему отвязки номера...
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:31

ГеннадийUA, чим пояснюєте свою вимогу до НБУ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:27

  YKK написав:
  KVV написав:При знятті коштів з депокарти в $ збрили 30 грн за якусь страхівку(пояснили, що кошти не замовляв тому або 30 грн або приходьте завтра)

Це всюди так чи місцеві перегіби?

ч.3 Статьи 55 ЗУ "О банках...."

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Так їм і написав через форму зворотнього зв'язку, відповіді звісно немає

Проте коли іншого дня прийшов повторити процедуру і показав договір страхування кошти видали без проблем. До речі - термін дії договору 1 міс - не кісло так виходить 360грн/рік.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:41

Re: Ощадбанк

Господа,
Если депо в валюте больше фонда открывать сейчас, то как быть с переходом банка в фонд гарантирования с июля?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:39

  KVV написав:
  YKK написав:
  KVV написав:При знятті коштів з депокарти в $ збрили 30 грн за якусь страхівку(пояснили, що кошти не замовляв тому або 30 грн або приходьте завтра)

Це всюди так чи місцеві перегіби?

ч.3 Статьи 55 ЗУ "О банках...."

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Так їм і написав через форму зворотнього зв'язку, відповіді звісно немає

Проте коли іншого дня прийшов повторити процедуру і показав договір страхування кошти видали без проблем. До речі - термін дії договору 1 міс - не кісло так виходить 360грн/рік.

Никаких "зворотних форм". Только письменный запрос (копия в НБУ), в тексте указать место, город, отделение, ФИО исполнителя, суть проблемы- при обращении в банк отказали в обслуживании без приобретения ненужной мне услуги, что прямо запрещено законом (ч.3.ст.55 ЗУ "О банках..") И требование: На основании ч.3.ст.55 ЗУ "О банках..", положений Гражданского кодекса Украины, а именно : ч.3 с. 203 ГК (Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі), ст. 204 ГК, ст. 215 ГК,ч.1 ст. 216 ГК Украины прошу вернуть денежные средства в сумме _____ грн, которые были уплачены мной при заключении недействительного договора (какой именно , дата, номер). В противном случае оставляю за собой право обращения в судебные органы для взыскания причиненных мне убытков и морального ущерба. П.С. Результат не гарантирован, но попытка не пытка. Удачи
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:01

YKK, круто...а ще скаргу на керівника відділення...тоді він грошенята віддасть з своєї кишені. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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