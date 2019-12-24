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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:07
Мечты, мечты... Прочитайте заголовок договора страхования. Там есть наверняка слово "добровольного". Подпись ваша под ним подтверждает согласие со всеми его условиями. После этого доказать что вас заставили будет мягко говоря очень сложно. ,"После боя кулаками не машут" . Доказывать что либо имело смысл до заключения договора. Сейчас уже что-либо изменить можно попробовать только если вы принадлежите особой касте "гурманов", которых интересует сам процесс, а не результат
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:09
В резкльтаті розбірок в Суді можна підняти відео.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:11
А на який термін депо?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12
идти в суд за 30 грн. Уплаченного комиса? Я так понимаю это надо быть уже не гурманом, а каким-то извращенцем
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21
Якщо судового збору немає це своєрідна юридична практика.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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