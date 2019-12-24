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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1597159815991600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:07

Мечты, мечты... Прочитайте заголовок договора страхования. Там есть наверняка слово "добровольного". Подпись ваша под ним подтверждает согласие со всеми его условиями. После этого доказать что вас заставили будет мягко говоря очень сложно. ,"После боя кулаками не машут" . Доказывать что либо имело смысл до заключения договора. Сейчас уже что-либо изменить можно попробовать только если вы принадлежите особой касте "гурманов", которых интересует сам процесс, а не результат
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:09

  Flamingo написав:Мечты, мечты... Прочитайте заголовок договора страхования. Там есть наверняка слово "добровольного". Подпись ваша под ним подтверждает согласие со всеми его условиями. После этого доказать что вас заставили будет мягко говоря очень сложно. ,"После боя кулаками не машут" . Доказывать что либо имело смысл до заключения договора. Сейчас уже что-либо изменить можно попробовать только если вы принадлежите особой касте "гурманов", которых интересует сам процесс, а не результат

В резкльтаті розбірок в Суді можна підняти відео.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:11

  Алексей77 написав:Господа,
Если депо в валюте больше фонда открывать сейчас, то как быть с переходом банка в фонд гарантирования с июля?

А на який термін депо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Мечты, мечты... Прочитайте заголовок договора страхования. Там есть наверняка слово "добровольного". Подпись ваша под ним подтверждает согласие со всеми его условиями. После этого доказать что вас заставили будет мягко говоря очень сложно. ,"После боя кулаками не машут" . Доказывать что либо имело смысл до заключения договора. Сейчас уже что-либо изменить можно попробовать только если вы принадлежите особой касте "гурманов", которых интересует сам процесс, а не результат

В резкльтаті розбірок в Суді можна підняти відео.
идти в суд за 30 грн. Уплаченного комиса? Я так понимаю это надо быть уже не гурманом, а каким-то извращенцем :(
Flamingo
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Подякував: 62 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Мечты, мечты... Прочитайте заголовок договора страхования. Там есть наверняка слово "добровольного". Подпись ваша под ним подтверждает согласие со всеми его условиями. После этого доказать что вас заставили будет мягко говоря очень сложно. ,"После боя кулаками не машут" . Доказывать что либо имело смысл до заключения договора. Сейчас уже что-либо изменить можно попробовать только если вы принадлежите особой касте "гурманов", которых интересует сам процесс, а не результат

В резкльтаті розбірок в Суді можна підняти відео.
идти в суд за 30 грн. Уплаченного комиса? Я так понимаю это надо быть уже не гурманом, а каким-то извращенцем :(

Якщо судового збору немає це своєрідна юридична практика. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  #<1 ... 1597159815991600
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