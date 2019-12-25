RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1598159916001601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:11

Re: Ощадбанк

На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 04.12.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:20

  Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?

А вы сами как думаете? ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10194
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:17

Re: Ощадбанк

Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд.
Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.
vadymbanker
 
Повідомлень: 377
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1598159916001601
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, IDAN, ingtrans, J, patrikk, vlad123 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.