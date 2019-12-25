На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:11
Re: Ощадбанк
На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:20
А вы сами как думаете?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:17
Re: Ощадбанк
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд.
Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.
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