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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:11

Re: Ощадбанк

На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:20

  Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?

А вы сами как думаете? ;-)
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:17

Re: Ощадбанк

Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд.
Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:41

  vadymbanker написав:
Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд.
Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.

Мудрі слова...але вони будуть правдою лише після того як ЄБРР зайде в банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:15

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:
Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс.
Это правда?
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд.
Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.

Мудрі слова...але вони будуть правдою лише після того як ЄБРР зайде в банку.
банк Украина Вам в помощь,мудрецы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:22

Re: Ощадбанк

  sens написав:банк Украина Вам в помощь

Там був ЄБРР?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:25

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:банк Украина Вам в помощь

Там був ЄБРР?
речь про ГОСбанк,тролль
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:36

Re: Ощадбанк

  sens написав:тролль

На провокації не реагую.
Не впихуйте невпихуєме ( тут банк Україна ні-до-чо-го).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:39

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:тролль

На провокації не реагую.
Не впихуйте невпихуєме ( тут банк Україна ні-до-чо-го).

Уже.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 0%BD%D0%BA)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:00

sens

посилання точно вірне?
бачу таке по ньому http://prntscr.com/qg48zh
+50грн !
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greenozon
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