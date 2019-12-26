На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс. Это правда?
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Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс. Это правда?
Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс. Это правда?
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд. Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.
Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс. Это правда?
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд. Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.
Мудрі слова...але вони будуть правдою лише після того як ЄБРР зайде в банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Алексей77 написав:На ГЛ сказали, что если открыть депо на год с превышением по фонду сейчас, то начиная с июля все, что до 200 тыс. грн гарантирует фонд, а свыше 200 тыс. грн государство. А если открыть с июля, то будет только фонд и только 200 тыс. Это правда?
в эксиме 66% вкладов свыше 500000грн, смело открывайте, главное кто акционер, в Авале например есть вклады по 30-40 млн грн, так как немецкий супер надежный. В Ощад зайдет ЕБРР, это будет хорошо для Банка, более строгий контроль, представитель в наблюдательном совете, легче и дешевле привлекать капиталы в Европе, легче взыскивать просроченные кредиты, так-как у ЕБРР есть свои инструменты поиска активов. Страшно если некие слепые непонятные инвест компании с "Кипра" купят акции банка, но не должны, обещали только ЕББРР и Мировой Банк, KfW и тд. Даже такое дерьмо как мегабанк все на плаву, так как на свою голову KfW туда десят лет назад зашел как миноритарий.
Мудрі слова...але вони будуть правдою лише після того як ЄБРР зайде в банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
На провокації не реагую. Не впихуйте невпихуєме ( тут банк Україна ні-до-чо-го).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.