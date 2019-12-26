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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
130
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:11

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:банк Украина Вам в помощь

Там був ЄБРР?
речь про ГОСбанк,тролль


Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.

сейчас у банке ставки маленькие, по какой какой смысл обсуждать?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:58

раки маленькіе :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:02

Re: Ощадбанк

proftpd66 написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="4827893:sens"]банк Украина Вам в помощь

Там був ЄБРР?
речь про ГОСбанк,тролль


Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.

сейчас у банке ставки маленькие, по какой какой смысл обсуждать?[/quote]в Ощаде маленькие, почему? По доллару одни из самых высоких в Украине, даже выше чем в моно! Хорошее время размещаться, я как раз 6 месячный пополнил старый, очень доволен. А по гривне согласовывают 15.30% выше чем в Привате, но ниже чем в эксиме, пока там 16.60%
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:16

vadymbanker

сейчас под 13.50% от 500к

Еврооблигации ощад размещал под 8% или 10%. А в гривне под 11% c вычеткой налогов.

Ганьба!

Проще, купить еврооблигации, если верите в в банку! Хоть продать можно будет перед банкротством на 80% дешевле от номинала.

Еврооблигации: Ощадбанк, 8.875% 20mar2025, USD (XS1273034444, G8841YAK0)

Еврооблигации: Ощадбанк, 8.25% 10mar2023, USD (XS1273033719, G8841YAE4)


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.75% 22jan2025, USD (XS1261825621, G11451AE4)


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.95% 14nov2029, USD (XS2010039209)

Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:47

Re: Ощадбанк

proftpd66 написав:vadymbanker

сейчас под 13.50% от 500к

Еврооблигации ощад размещал под 8% или 10%. А в гривне под 11% c вычеткой налогов.

Ганьба!

Проще, купить еврооблигации, если верите в в банку! Хоть продать можно будет перед банкротством на 80% дешевле от номинала.

Еврооблигации: Ощадбанк, 8.875% 20mar2025, USD (XS1273034444, G8841YAK0)

Еврооблигации: Ощадбанк, 8.25% 10mar2023, USD (XS1273033719, G8841YAE4)


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.75% 22jan2025, USD (XS1261825621, G11451AE4)


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.95% 14nov2029, USD (XS2010039209)

Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)
ощад от миллиона гривен согласовывают 15.3%, касательно еврооблигаций, это интересно у кого очень большие деньги, от полу миллиона долларов в бумаги, я такие деньги не доверю, а на короткие термины 3-6 месяц 50-100к долл еще можно. Хотя в овгз я решился, но было сложно, так что я под заявку сейчас вошёл.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:05

vadymbanker

15,3 ОВГЗ. Но сейчас ОВГЗ 11

Лот евроблях стоит от 200к$.

Экрик Найман видео записывал что он купил 40к или 50к через брокера в ощад под 10% еще давно в 2016 году.

Тут вопрос есть что бабки надо отмыть, потому что биржа брокерская может запросить источник дохода. надо изучить вопрос.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:47

vadymbanker

сумма имеет смысл при первичном размещении.

а сейчас можно купить через вторичный рынок. И может быть со временем перепродать дороже чем сейчас. Потому что скоро депо будет 0%, а на это может быть появится спрос. Монеты серебряные отдыхают.

С высчетом налохов сейчас 2.5-3%

Банду геть! :mrgreen:
proftpd66
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