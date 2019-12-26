Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.
сейчас у банке ставки маленькие, по какой какой смысл обсуждать?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:11
Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.
сейчас у банке ставки маленькие, по какой какой смысл обсуждать?
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:58
раки маленькіе
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:02
Re: Ощадбанк
Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.
сейчас у банке ставки маленькие, по какой какой смысл обсуждать?[/quote]в Ощаде маленькие, почему? По доллару одни из самых высоких в Украине, даже выше чем в моно! Хорошее время размещаться, я как раз 6 месячный пополнил старый, очень доволен. А по гривне согласовывают 15.30% выше чем в Привате, но ниже чем в эксиме, пока там 16.60%
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:16
vadymbanker
сейчас под 13.50% от 500к
Еврооблигации ощад размещал под 8% или 10%. А в гривне под 11% c вычеткой налогов.
Ганьба!
Проще, купить еврооблигации, если верите в в банку! Хоть продать можно будет перед банкротством на 80% дешевле от номинала.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:47
Re: Ощадбанк
ощад от миллиона гривен согласовывают 15.3%, касательно еврооблигаций, это интересно у кого очень большие деньги, от полу миллиона долларов в бумаги, я такие деньги не доверю, а на короткие термины 3-6 месяц 50-100к долл еще можно. Хотя в овгз я решился, но было сложно, так что я под заявку сейчас вошёл.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:05
vadymbanker
15,3 ОВГЗ. Но сейчас ОВГЗ 11
Лот евроблях стоит от 200к$.
Экрик Найман видео записывал что он купил 40к или 50к через брокера в ощад под 10% еще давно в 2016 году.
Тут вопрос есть что бабки надо отмыть, потому что биржа брокерская может запросить источник дохода. надо изучить вопрос.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:47
vadymbanker
сумма имеет смысл при первичном размещении!!
а сейчас можно купить через вторичный рынок. И может быть со временем перепродать дороже чем сейчас. Потому что скоро депо будет 0%, а на это может быть появится спрос. Монеты серебряные отдыхают.
С высчетом налохов сейчас 2.5-3% прибыль от депо в долларах
Банду геть!
|