Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:52

greenozon написав: монети спокійно дають пару сот %, монети спокійно дають пару сот %,

Написав подобные вещи надо ставить очень много смайликов. Возможно Вы не в теме - но я нумизмат с несколько-десятилетним стажем. Заработать на этом действительно можно. Но только занимаясь монетами очень скрупулезно и разбираясь очкнь серьезно в теме. Если просто вложится - скажем в серебро - только потеряешь. Раньше (лет 10 назад) было проще - "выстреливала" примерно каждая четвертая-пятая монета, сейчас - даже не двадцатая. Там столько факторов... Поэтому чтобы реально заработать надо:1. Очень хорошо разбираться в теме.2. Иметь источники - где брать самые нужные монеты. Естественно при этом переплачивая (т.е. рискуя). И покупать не одну или две монетки - это не заработок. Минимум 2-3 коробки (40-60 монет).3. Иметь реальных покупателей. Потому как продать перекупам наварив 20-30% и даже 100% от покупки - можно, но это не заработок (напомню сейчас на 20 монет в лучшем случае 1 стоящая - остальные порожняк). Реальный покупатель платит бывает в разы больше чем перекупы. А клиентура (особенно самая "сладкая" - зарубежная) нарабатывается годами.ЗЫ. А видео подобное тому что Вы привели можно снимать десятками - звиздеть ведь не мешки ворочать. Поэтому не надо "ля-ля" про пару сот %