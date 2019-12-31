Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.
Охрименко это да,это эксперт,это даже можно сказать ГОЛОВА,бородатая)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:52
Охрименко в видео рассказывал, что банка в 90-х принадлежала не понятно кому, там было акционерное общество типо МММ, 4000 компаний и физиков было много.
Охрименко это да,это эксперт,это даже можно сказать ГОЛОВА,бородатая)
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:18
Ну и какая связь между уровнем эксперта и фактами им озвученными?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 01:49
Моя карта в валюті
1. Є карта "мій комфорт" стандарт в доларах. Чи можу я наприклад закрити її та відкрити одночасно дві безкоштовні "моя карта" в доларах та євро?
2. В тарифах розрахунково-касове обслуговування пише СМС-банкінг додаткової карти буде не тарифікуватися або 120 грн. Тобто, якщо в мене буде 2 карти, то я додатково буду повинен платити? Чи ні?
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:28
Ви можете открыть несколько валютных счетов, в разных или одинаковых валютах.
К каждому счету вы можете открыть ОДНУ основную карту и несколько дополнительных на своё имя или имя доверенного лица. МояКарта (МК) открывается бесплатно на срок до 5 лет, с бесплатным СМС-инфо. А вот дополнительная карта к МК открывается платно, но с бесплатным СМС-инфо.
Дерзайте. Удачи
... делайте хоть что-нибудь!
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